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سياسة|تركيا

أردوغان ينتزع سلطات جديدة بفوزه في الانتخابات التركية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحيي أنصاره من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحيي أنصاره من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة
26/6/2018

حقّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نصرا كبيرا بفوزه من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بسلطات معززة، في وجه معارضة نشطة أقرّت بهزيمتها، لكنها نددت بما سمته حملات غير متوازنة.

وبموجب النظام الجديد، الذي أقر في استفتاء العام الماضي، سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء ويصبح بوسع الرئيس إصدار مراسيم لتشكيل وزارات وإقالة موظفين حكوميين دون الحاجة لموافقة البرلمان.

ويحكم أردوغان تركيا منذ 2003، حيث نجح أولا كرئيس للوزراء ثم كرئيس اعتبارا من 2014، وفرض نفسه على أنه الزعيم التركي الأكثر شعبية، في العقود الأخيرة.

وأعلن أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، النصر في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متفوقين على المعارضة التي اكتسبت قوة دافعة كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية وبدا أنها قادرة على إحداث مفاجأة.

وبفرز جميع الأصوات فعليا، حصل أردوغان على 53% من الأصوات مقابل 31% لخصمه الرئيسي الاشتراكي الديموقراطي محرم إنجه، فيما حصل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه على 42.5% في الانتخابات البرلمانية وتلقى دفعة بحصول حلفائه القوميين على 11% خلافا للتوقعات.

نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات كانت مرتفعة إذ بلغت نحو 87% مما دفع المجلس الأعلى للانتخابات إلى وصفها بأنها "صحية".

وسيتسلم أردوغان ولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات سيتمتع فيها بسلطات واسعة بموجب تعديل دستوري أقرّ العام الماضي في استفتاء.

وقد تعهد أردوغان بعدم التراجع عن مبادرته لقيادة تحول تركيا، التي تنتمي لحلف شمال الأطلسي ومرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوربي.

ويحظى أردوغان (64 عاما) بدعم ملايين الأتراك المتدينين من أبناء الطبقة العاملة بفضل سنوات من النمو الاقتصادي المرتفع والإشراف على رصف طرق وإقامة جسور وإنشاء مستشفيات ومدارس.

وارتفعت الأسواق التركية وسط آمال بتعزيز الاستقرار السياسي، إذ كان المستثمرون يخشون من وقوع أزمة بين أردوغان وبرلمان تسيطر عليه المعارضة، لكنها تراجعت وسط مخاوف تتعلق بالسياسة النقدية مستقبلا.

المصدر : وكالات
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