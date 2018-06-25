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سياسة

عاهل المغرب يبلغ أمير قطر حرصه الراسخ على تعزيز العلاقات

أمير قطر وعاهل المغرب
أمير قطر وعاهل المغرب
25/6/2018

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، حرصه الراسخ على مواصلة العمل مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، من أجل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين وتوسيع مجالاتها.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها الملك محمد السادس إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في قطر.

وأعرب العاهل المغربي لأمير قطر، عن " أصدق التهاني والتمنيات بموفور الصحة والعافية، وللشعب القطري الشقيق بتحقيق المزيد من الإنجازات على درب التقدم والرخاء، في ظل قيادته الرشيدة".

وأشاد ملك المغرب، بـالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، والتي قال إنها "قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل."

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار العاهل المغربي، دولة قطر، قادما إليها من الإمارات، في زيارة رسمية التقى خلالها أمير قطر، وأجريا مباحثات.

وعقب إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها لقطر، في يونيو/حزيران 2017، وفي الوقت الذي عبرت فيه عدد من الدول العربية الانحياز إلى الدول المقاطعة لقطر، اختارت المغرب ما وصفته "بـالحياد البناء بين الأطراف"، والذي قالت إنه " لا يمكن أن يضعها في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة."

المصدر : الأناضول
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