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سياسة

شاهد: نائب عربي يهنئ أردوغان داخل "الكنيست الإسرائيلي"

25/6/2018

هنأ النائب العربي طلب أبو عرار (الاثنين) الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وأحدثت التهنئة استياء كبيرا من نواب إسرائيليين متطرفين.

وبثت قناة "يشير" الخاصة بالكنيست، كلمة أبو عرار، الذي قال: "ألف مبارك لفخامة الرئيس أردوغان على هذا الفوز العظيم، رغم أنوف الحاقدين، ورغم كل من أراد له الفشل".

وأضاف: "الحمد لله أولا وأخيرا، تركيا صلّت من أجل أن يفوز أردوغان".

وتابع أبو عرار حديثه: "الشعب التركي قدم كثيرا وهو يستحق الاحترام لذلك".

وأثارت تصريحات أبو عرار استياء بعض نواب الكنيست المتطرفين.

وشهدت تركيا (الأحد) انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقما قياسيا، نحو 88 في المئة، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.55 في المئة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، على 30.67 في المئة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62 في المئة من الأصوات (343 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"الحزب الصالح" و"السعادة" على 34.04 في المئة من الأصوات (190 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.62 في المئة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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