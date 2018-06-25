شاهد: قوات النظام السوري تشدد غاراتها على درعا ونزوح الآلاف

ركزت قوات النظام السوري وحليفته روسيا (الاثنين) قصفها على مدينة درعا ما أرغم عشرات العائلات على الفرار، في تصعيد عسكري مستمر ضد الفصائل المعارضة في جنوب سوريا.

وتسعى قوات النظام لعزل مناطق سيطرة المعارضة وتقسيمها إلى جيوب عدة، ما يسهل عليها عملياتها العسكرية لاستعادة السيطرة على جنوب البلاد.

وتشكل محافظة درعا منذ أسبوع هدفاً لقصف سوري عنيف انضمت إليه روسيا قبل يومين، يطال خصوصاً ريفها الشرقي، وتسبب بمقتل 29 مدنياً على الأقل وبنزوح أكثر من عشرين ألف شخص.

وتكتسب المنطقة الجنوبية خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق.

وتسيطر الفصائل على سبعين في المئة من محافظتي درعا والقنيطرة الحدودية مع إسرائيل، ويقتصر وجودها في محافظة السويداء على أطرافها الغربية.

واستهدفت قوات النظام بعد منتصف ليل (الاثنين) أحياء سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة درعا بأكثر من 55 صاروخا من نوع أرض-أرض قصيرة المدى"، قبل أن يتدخل الطيران المروحي في قصف المدينة بالبراميل المتفجرة.

وشاركت الطائرات الروسية في قصف أحياء المعارضة في المدينة وقاعدة عسكرية جنوب غربها.

وتركز القصف الروسي والسوري لاحقاً على ريف المحافظة الشرقي حيث تحاول قوات النظام مواصلة تقدمها.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وحدات الجيش تواصل "عملياتها العسكرية على أوكار الإرهابيين في ريفي درعا الشرقي والشمالي الشرقي".

ودفع القصف على مدينة درعا الكثير من المدنيين إلى الفرار.

وتوجهت عشرات العائلات وفق مراسل فرانس برس، من أحياء طالها القصف إلى حقول الزيتون المحيطة بالمدينة سيراً على الأقدام أو على دراجات نارية، ولجأت إلى خيم أو غرف صغيرة مبنية في تلك الحقول.

وقال أحمد المسالمة (31 عاماً) بعدما فر مع عائلته ليلاً: "لم نعرف ماذا حدث، كنا نائمين ولم نشعر إلا والقصف بدأ بشدة والأطفال يرتجفون من الخوف"، مضيفاً "خرجنا من منازلنا ولا نعلم إلى أين نذهب".

وتابع جالسا في ظل شجرة زيتون "لا نعرف لماذا يضربنا النظام، للمرة الأولى يكون القصف بهذا العنف".

وترد الفصائل على التصعيد باستهداف مناطق سيطرة قوات النظام.

وتحاول قوات النظام التقدم لفصل مناطق سيطرة الفصائل المعارضة إلى ثلاثة جيوب تمهيداً لتسهيل السيطرة عليها، وهي الاستراتيجية العسكرية التي لطالما اتبعتها دمشق لإضعاف الفصائل وتشتيت جهودها قبل السيطرة على مناطقها.

وتعرضت بصر الحرير لقصف سوري بأكثر من 20 برميلاً متفجراً خلال الساعات الأخيرة، تزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي على منطقة اللجاة المحاذية ما أدى الى خروج مركز للدفاع المدني من الخدمة.

وأعلن الدفاع المدني في محافظة درعا أن كوادره "لم تتمكن من الوصول الى المناطق المستهدفة من شدة وتيرة القصف".

وحذرت الأمم المتحدة من تداعيات التصعيد على نحو 750 ألف شخص في مناطق سيطرة الفصائل في الجنوب في وقت أعلن الأردن عدم قدرته على استيعاب موجة لجوء جديدة.

وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا علي الزعتري في تغريدة على موقع "تويتر" (الأحد): "يجب تفادي أي أزمة إنسانية في جنوب سوريا، عبر تجنيب المدنيين آلام القتال أولاً والاستجابة لها بسرعة من داخل سوريا وخارجها ثانياً".

ويأتي هذا التصعيد برغم اتفاق وقف إطلاق النار الذ كان قد تم التوصل إليه قبل عام في المنطقة الجنوبية برعاية روسية أردنية أمريكية.

وتشكل المنطقة محور محادثات تتولاها روسيا مع الأمريكيين والإسرائيليين والأردنيين.

وتلقت الفصائل المعارضة رسالة من واشنطن، أبلغتها فيها أنها لا تنوي التدخل عسكرياً إلى جانبها في الجنوب، وفق ما أكد قيادي معارض لـ "فرانس برس" (الأحد) من دون أن تعلق واشنطن عليها.

وفي جنيف، عقد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا لقاء مع ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والأردن والسعودية لبحث الملف السوري.

وجرى خلال الاجتماع، وفق مكتب دي ميستورا، التعبير عن القلق إزاء التصعيد العسكري في الجنوب والدعوة إلى "وقف فوري" للعنف.