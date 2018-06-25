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شاهد: إعلامي مصري يعلن محرم إنجه رئيسا لتركيا

المذيع المصري أحمد موسى
المذيع المصري أحمد موسى
25/6/2018

أثار فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات التركية غضب إعلامي مصري، ما دفعه إلى اتهام أردوغان بالتزوير وإعلان فوز منافسه في الانتخابات الرئاسية.

ومع إعلان فوز أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" وفق النتائج غير الرسمية، زعم المذيع المصري أحمد موسى أن مرشح المعارضة محرم إنجه عن حزب "الشعب الجمهوري" هو الرئيس الشرعي لتركيا، وأن الانتخابات ستكون "مزورة" حال إعلان فوز أردوغان.

وقال أحمد موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" المصرية، إنه يجب أن يُعلن فوز محرم إنجه برئاسة تركيا، مؤكدًا أن غالبية الأتراك أعطوا أصواتهم لمرشح المعارضة على الرغم من إقرار إنجه بالهزيمة.

وردد "موسى" غاضبا: "الرئيس الشرعي هو محرم وليس أردوغان.. أردوغان رئيس سابق، رئيس معزول، رئيس مشي.. أي حاجة…".

وأضاف: "أردوغان انقلب على رئيسه المنتخب والرئيس الشرعي لتركيا محرم إنجه"، معلنًا أن أردوغان خسر وأن منافسه هو الرئيس الشرعي لتركيا.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفَن، الأحد، فوز أردوغان، رسميًا بالانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، عقب حصوله على أغلبية الأصوات، مشيرا إلى أن اللجنة العليا ستُعلن النتائج النهائية في 29 يونيو/حزيران الجاري.

وأظهرت نتائج أولية غير رسمية حصول أردوغان، مرشح تحالف الشعب، على 52.55% من أصوات الناخبين، فيما حصل إنجه على 30.67% من الأصوات.

وفي الانتخابات البرلمانية حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، على 53.62% من الأصوات (343 من أصل 600 مقعد)، بينما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب الشعب الجمهوري والسعادة على 34.04% من الأصوات (190 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.62% (67 معقدا).

المصدر : الجزيرة مباشر
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