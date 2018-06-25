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سياسة

حقائق عن الانتخابات التركية

25/6/2018

شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم الأحد 24 يونيو/حزيران بعد تعديلات دستورية وصفت بالتاريخية تقضي بالتحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

وفيما يلي عدد من الحقائق المتعلقة بالانتخابات التركية:

– تنافس على منصب الرئيس 6 مرشحين، وهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحصل على 52.58% من أصوات الناخبين، بينما حصل محرم إنجه مرشح حزب الشعب الجمهوري، على 30.64% من الأصوات، وميرال أقشنر، مرشحة حزب "الصالح" وحصلت على 7.3%، وتيميل كرم أوغلو وحصل على 0.89%، في حين جاء دوغو بارينجاك في ذيل القائمة بنسبة 0.2% من الأصوات.

– وفي الانتخابات البرلمانية تشارك ثمانية أحزاب في السباق لنيل أغلبية مقاعد البرلمان، وهي حزب العدالة والتنمية، وحصل على 42.54% من الأصوات، وحصل حزب الحركة القومية المتحالف معه على 11.11% من الأصوات، ما يعني حصول تحالف الشعب الذي يضم الحزبين على 53.65% من الأصوات (343 من أصل 600 مقعد).

– حصل حزب الشعب الجمهوري على 22.64% من الأصوات، بينما حصد حزب الصالح 9.97 من الأصوات، وحصل حزب السعادة على 1.35%، ما يعني حصول تحالف الأمة الذي يضم الأحزاب الثلاثة على 33.96% من الأصوات (190 مقعدا).

– حصل حزب الشعوب الديمقراطي على 11.69% من الأصوات (67 معقدا).

– شهدت الانتخابات إقبالا كبيرا حيث وصلت نسبة التصويت إلى 88%، بحسب نتائج أولية غير رسمية، من بين عدد الناخبين البالغ أكثر من 56 مليون ناخب، إضافة إلى أكثر من 3 ملايين ناخب في الخارج.

– يحصل الفائز بالرئاسة على صلاحيات تنفيذية جديدة واسعة النطاق بموجب التعديل الدستوري الذي دعمه الرئيس التركي وتم التصديق عليه العام الماضي.

– عدد مقاعد البرلمان الجديد ارتفعت إلى 600 مقعد بعدما كانت 500، ومدة الدورة البرلمانية خمس سنوات بدل أربع.

الحزب الفائز:

وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002 وفاز في 6 استحقاقات انتخابية حتى الآن، وذلك في أعوام: 2002 (34.28%) و2007 (46.58%) و2011 (49.83%) ويونيو/حزيران 2015 (40.87%) ونوفمبر/تشرين الثاني 2015 (49.48%)، ويونيو/حزيران 2018 (42.54% وفق النتائج الأولية).

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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