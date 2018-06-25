حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض: الديمقراطية مكسب وخسارة

دعا بولنت تزجان، نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الاستفزازات أيًا كانت نتيجة الانتخابات.

وقدم تزجان في مؤتمر صحفي بمقر الحزب في العاصمة أنقرة، الشكر للمواطنين بسبب المشاركة الكبيرة في الانتخابات.

وأضاف المتحدث باسم الحزب: "نريد من مواطنينا عدم الانجرار وراء التحريضات مهما كانت النتائج".

وأكد أن رغبتهم الأهم تتمثل بالابتعاد عن المواقف المثيرة للاستفزاز، وإتمام العملية الانتخابية دون حدوث أي أعمال مؤسفة.

وشدد تزجان على أنهم سيواصلون نضالهم وفقًا للديمقراطية مهما كانت نتائج الانتخابات داعيا إلى تقبلها بعقلانية.

وفي رده على سؤال حول حدوث خيبة أمل لدى الحزب من نتائج الانتخابات، نفى تزجان وجود أي خيبة أمل لديهم، مشيرًا إلى وجود الفوز والخسارة في السباقات الديمقراطية.

وشهدت تركيا (الأحد) انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت فيها نسبة المشاركة أكثر من 88%، بحسب نتائج أولية.

وأظهرت نتائج غير رسمية حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة رجب طيب أردوغان على أكثر من 52% من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجة على أكثر من 30% من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" أكثر من 53% من الأصوات (342 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على نحو 34% من الأصوات (191 مقعد)، وحزب الشعوب الديمقراطي على قرابة 12%.