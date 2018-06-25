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سياسة

الأمير وليام يبدأ أول زيارة رسمية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية

الأمير البريطاني وليام
الأمير البريطاني وليام
25/6/2018

بدأ الأمير البريطاني وليام يوم الاثنين أول زيارة رسمية لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية مواجها تحدي اجتياز انقسامات سياسية ودينية عميقة بين الجانب

وسيزور الأمير وليام (36 عاما)، حفيد الملكة إليزابيث والثاني في ترتيب ولاية العرش، مواقع دينية ويحيي ذكرى ضحايا المحرقة النازية (الهولوكوست) ويلتقي شبانا يهودا وعربا وزعماء إسرائيليين وفلسطينيين.

وقال متحدث باسم الأمير وليام (36 عاما) إن "التحديات المعقدة" في الشرق الأوسط "معروفة تماما" لكن زيارة الأمير، شأن غيرها من الزيارات الخارجية لأفراد من العائلة البريطانية المالكة، لن تكون سياسية.

وفي تصريحات أمام أعضاء في الكنيست الإسرائيلي قبل وصول الأمير وليام إلى إسرائيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين "سنرحب قطعا بالأمير… خلال زيارته التاريخية".

ولم يصطحب الأمير وليام خلال الزيارة زوجته كيت.

وتتزامن زيارة الأمير وليام مع ذكرى مرور سبعين عاما على النكبة الفلسطينية، ومع الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وسينزل الأمير وليام في فندق الملك داود بالقدس، والذي كان يوما ما مقر السلطة البريطانية، حيث قتل متشددون يهود أكثر من 90 شخصا في تفجير في عام 1946.

وسيلتقي الأمير وليام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء وسيجتمع أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة خلال الزيارة.

وقال المؤرخ الإسرائيلي توم سيغيف إن بعض الإسرائيليين يشعرون باستياء مما وصفه بمقاطعة العائلة البريطانية المالكة لإسرائيل خلال هذه السنوات.

وقال لرويترز "لا أعتقد أن إسرائيليين كثيرين سيخرجون للشوارع ويستقبلون سيارة الأمير وليام".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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