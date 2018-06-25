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سياسة

إسرائيل اليوم: مصر والأردن والسعودية والإمارات تؤيد "صفقة القرن"

خطة السلام الأمريكية قام بصياغتها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي ترمب (يسار) مع نتنياهو
خطة السلام الأمريكية قام بصياغتها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي ترمب (يسار) مع نتنياهو
25/6/2018

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن مسؤولين كبارًا في مصر والأردن والسعودية والإمارات يؤيدون طرح خطة السلام الأمريكية رغم الرفض الفلسطيني.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير لها أن المسؤولين الكبار، أبلغوا الموفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات أن "الدول العربية المعتدلة لا تعارض طرح مبادرة السلام (الأمريكية الجديدة) سواء وافق عليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أم لم يوافق".

وأجرى كوشنر الأحد مقابلة مع صحيفة "القدس" الفلسطينية انتقد خلالها بشدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري أن كوشنر أكد على الاستجابة لمطالب هذه الدول بأن "الحياة المعيشية للفلسطينيين لن تتأثر سلبًا في حال عدم تعاون القيادة في رام الله مع خطة السلام المتبلورة".

وقال المسؤول المصري إن "هذا الموقف هو موقف مشترك لكل من الدول العربية المعتدلة، وهي تصر على إقامة الدولة الفلسطينية على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، الإثنين، عن الصحيفة أن "الأمريكيين يعقدون العزم حاليًا على نشر خطة السلام على الملأ، وأن قادة الدول العربية يمارسون ضغوطًا على رئيس السلطة الفلسطينية ليعدل موقفه من الرئيس ترمب وموفديه. كما أنهم وعدوا عباس بمنحه ضمانات سياسية واقتصادية".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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