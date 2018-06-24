هيئة كبار علماء السعودية: الأصل في قيادة المرأة للسيارة "الإباحة"

قالت هيئة كبار العلماء في السعودية، أعلى هيئة دينية في المملكة، إن الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة، وأوصت الجميع بالتقيد بالأنظمة والتعليمات حرصًا على سلامة الجميع.

ورحَّبت الهيئة ببدء تطبيق الأمر الملكي بالسماح للسعوديات بقيادة المركبات، معتبرة إياه تنطوي على "مصلحة راجحة" للمجتمع.

وأكدت الهيئة في بيان، الأحد، أن "ولاة الأمر اتخذوا قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة؛ بعد أن أخذوا برأي أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء الذين أفادوا بأن الأصل هو الإباحة".

وأضافت أن الأنظمة التي سنتها الدولة تكفل المحافظة على القيم الإسلامية.

يتزامن ذلك، مع بدء قيادة المرأة للسيارة في السعودية اعتبارًا من اليوم الأحد.

وأصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءًا من 24 يونيو/حزيران الجاري، و"وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

كما أمر بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات "الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة الترتيبات اللازمة.

وبهذا القرار، خرجت السعودية من وضعية "الدولة الوحيدة في العالم" التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

كانت الهيئة قد عارضت في أكثر من مناسبة خلال العقود الماضية، أمر السماح للإناث بقيادة المركبات في المملكة.