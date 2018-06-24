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سياسة|مصر

مصر.. تشييع جثمان صاحب فكرة تدمير الساتر الترابي الإسرائيلي

اللواء باقي زكي يوسف صاحب فكرة تدمير "خط بارليف" الإسرائيلي
اللواء باقي زكي يوسف صاحب فكرة تدمير "خط بارليف" الإسرائيلي
24/6/2018

شيَّعت مصر(الأحد) جثمان باقي زكي يوسف، وهو ضابط سابق بالجيش المصري، وصاحب فكرة تدمير الساتر الترابي الإسرائيلي بالمياه، في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

وتوفي يوسف (87 عامًا)، أمس (السبت) وشارك في تشييع جثمانه (الأحد) من كنيسة بالقاهرة، قيادات كنسية وقادة عسكريون، إضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق، عصام شرف، وفق وسائل إعلام محلية.

ووقف أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، خلال جلسة اليوم، دقيقة حداد على روح يوسف، حسب الموقع الرسمي للتلفزيون الحكومي.

ونعته الحكومة المصرية، في بيان بقولها إن "التاريخ سيظل يذكره بمجد وشرف".

وكان الساتر الترابي هو العائق الأول لصد محاولات عبور القناة، وحماية "خط بارليف" وهو سلسلة تحصينات دفاعية أقامتها إسرائيل، عقب احتلالها لسيناء (شمال شرقي مصر) في حرب 1967، وكانت تمتد على طول الساحل الشرقي لقناة السويس، بهدف منع عبور أي قوات مصرية إلى سيناء.

وسمي الخط الدفاعي باسم القائد العسكري الإسرائيلي آنذاك، حاييم بارليف.

وروجت إسرائيل لهذا الخط على أنه مستحيل العبور، ويستطيع إبادة الجيش المصري.

وجنبت فكرة تدمير الساتر بالمياه الجيش المصري خسائر متوقعة بالأرواح خلال الأعمال التقليدية للاقتحام، تبلغ 20%، أي نحو 20 ألف جندي.

وفي 6 من أكتوبر/ تشرين أول 1973، شنت مصر وسوريا حربًا على إسرائيل، بهدف استعادة شبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية.

وأفضت الحرب في النهاية إلى انسحاب إسرائيل من سيناء، بعد اتفاق سلام بين البلدين عام 1979، فيما لا يزال قطاع كبير من الجولان محتلًا.

المصدر : الأناضول
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