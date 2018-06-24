قادة وزعماء يهنئون أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية

بدأت التهاني تتوالي على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من عدد من الزعماء العالم بمناسبة نتائج الانتخابات التي تظهر نجاحه بفترة جديدة بعد فرز غالبية الأصوات.

جاء في ذلك اتصالات هاتفية وبرقيات تهنئة.

وجاءت التهاني من أمير دولة قطر تميم بن حمد، والرئيس السواداني عمر حسن البشير، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ورئيس وزراء المجر، ورئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش.

كما هنأت حركة المقاومة الإسلامية حماس الرئيس رجب طيب أردوغان مباركين نجاح التجربة الديمقراطية في تركيا.

كما هنأ وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوسياس ووزير الخارجية الغيني مامدي توري، في اتصالين هاتفيين، نظيرهما التركي مولود جاويش أوغلو هاتفيا بالنجاح الذي حققه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات.

وتظهر النتائج الأولية فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية بنسبة 52% من أصوات الناخبين.