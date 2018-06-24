فورمولا1: سنتخذ الإجراءات المناسبة ضد قرصنة قناة مرتبطة بالسعودية

قالت شركة "ليبيرتي ميديا" المالكة لحقوق سباقات "فورمولا1" للسيارات إنها بدأت تحقيقا في قرصنة حقوقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل قناة "بي أوت كيو" المرتبطة بالسعودية.

وهذا أبرز ما جاء في البيان:

ليبرتي ميديا أكدت أن "بي أوت كيو" لم تحصل على حقوق بث منافساتها.

الشركة المالكة لحقوق بث "فورمولا1" قالت إنها ستتخذ الإجراء المناسب في البث غير القانوني لسباقاتها.

ليبرتي ميديا شددت على أن "بي أوت كيو" لم تحصل على حقوق من "فورمولا1" لبث تغطية بطولة فورمولا1 العالمية.

تأخذ فورمولا1 انتهاك حقوق ملكيتها على محمل الجد، وتبحث اتخاذ الإجراءات المناسبة.

أحد مصادر الإيرادات الرئيسية لفورمولا1 يأتي من بيع حقوق البث التليفزيوني، إذ تدفع القنوات الفضائية عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية للحصول على الحقوق الحصرية في بلدانهم.

على الرغم من أن البث غير القانوني لمحتوى فورمولا على الانترنت يمثل أكبر مشكلة لفورمولا1، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قرصنة البث التليفزيوني.

تصدرت "بي أوت كيو" العناوين هذا الأسبوع، إذ قالت الفيفا إنها بثت مباريات كأس العالم لكرة القدم بشكل غير قانوني.

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