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سياسة|السعودية

فورمولا1: سنتخذ الإجراءات المناسبة ضد قرصنة قناة مرتبطة بالسعودية

24/6/2018

قالت شركة "ليبيرتي ميديا" المالكة لحقوق سباقات "فورمولا1" للسيارات إنها بدأت تحقيقا في قرصنة حقوقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل قناة "بي أوت كيو" المرتبطة بالسعودية.

وهذا أبرز ما جاء في البيان:
  • ليبرتي ميديا أكدت  أن "بي أوت كيو" لم تحصل على حقوق بث منافساتها.
  • الشركة المالكة لحقوق بث "فورمولا1" قالت إنها ستتخذ الإجراء المناسب في البث  غير القانوني لسباقاتها.
  • ليبرتي ميديا شددت على أن "بي أوت كيو" لم تحصل على حقوق من "فورمولا1" لبث تغطية بطولة فورمولا1 العالمية.
  • تأخذ فورمولا1 انتهاك حقوق ملكيتها على محمل الجد، وتبحث اتخاذ الإجراءات المناسبة.
  • أحد مصادر الإيرادات الرئيسية لفورمولا1 يأتي من بيع حقوق البث التليفزيوني، إذ تدفع القنوات الفضائية عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية للحصول على الحقوق الحصرية في بلدانهم.
  • على الرغم من أن البث غير القانوني لمحتوى فورمولا على الانترنت يمثل أكبر مشكلة لفورمولا1، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قرصنة البث التليفزيوني.
  • تصدرت "بي أوت كيو" العناوين هذا الأسبوع، إذ قالت الفيفا إنها بثت مباريات كأس العالم لكرة القدم بشكل غير قانوني.
هذه خلفيات حول الخبر:
  • شبكة بي إن سبورتس هي المالك الحصري لحقوق لبث مباريات كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعرضت لقرصنة من قبل قناة "بي أوت كيو".
  • "بي أوت كيو" وضعت شعارها فوق شعار "بي إن سبورتس" بهدف إفشال امتلاك الأخيرة لحقوق بث مباريات المونديال.
  • الاتحاد الدولي لكرة القدم توعد "فيفا" ببحث جميع الخيارات لوقف انتهاك حقوقه، بما فيها ما يتعلق بالإجراءات المتخذة ضد مؤسسات شرعية يرى أنها تدعم مثل هذه الأعمال غير القانونية.
  • الاتحاد الأوربي لكرة القدم تعهد باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقه الحصرية ضد قرصنة قناة "بي أوت كيو" المرتبطة بالسعودية، لبث مباريات من دوري أبطال أوربا.
  • سعود القحطاني رئيس الهيئة العامة للرياضة قال إن السلطات السعودية صادرت 12 ألف جهاز على الأقل بُرمجت لقرصنة بث شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية.
  • الإعلان عن مصادر الأجهزة في المملكة يأتي بعد نحو ثلاثة أسابيع من طلب "بي إن سبورتس" من (فيفا) اتخاذ إجراءات قانونية لوقف "مقرصني" بثها في السعودية.
المصدر : الجزيرة مباشر
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