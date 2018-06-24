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سياسة|الولايات المتحدة

طرد المتحدثة باسم ترمب من مطعم في فرجينيا

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز
المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز
24/6/2018

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن صاحبة أحد المطاعم طردتها بسبب عملها مع الرئيس الأمريكي "اليميني الشعبوي" دونالد ترمب.

وغردت سارة، السبت، عن الواقعة التي حدثت في مطعم صغير ليلة الجمعة في مدينة لكينجستون بولاية فرجينيا، مشيرة إلى أن صاحبة المطعم طلبت منها "الرحيل لأنني أعمل مع رئيس الولايات المتحدة وغادرت بأدب".

وتابعت أن "تصرفات صاحبة المطعم تدل عنها أكثر بكثير منها عني. أبذل قصارى جهدي في معاملة الناس، بما في ذلك أولئك الذين أختلف معهم في الرأي باحترام، وسأواصل القيام بذلك".
وفي 14 حزيران/يونيو، وقع نقاش حاد خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عندما سألها مراسل شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية، جيم أكوستا، عن الأخلاقيات في سياسة فصل العائلات التي تبحث عن اللجوء على الحدود المكسيكية، بعد أن استشهد وزير العدل جيف سيشنز بمقطع من الإنجيل، والذي يحث على طاعة القانون الحكومي.

وقالت سارة، التي والدها قس معمداني في الجنوب، إنها غير معتادة على تعليق عضو مجلس الوزراء.

وأضافت "أستطيع أن أقول إن تطبيق القانون موجود في الإنجيل. وهذا يتكرر في الواقع عدة مرات في الإنجيل".

وحاول أكوستا أن يجاريها قائلًا "لقد قلت للتو إن الكتاب المقدس ينص على اتباع القانون".

وردت سارة "هذا ليس ما قلته… أعلم أنه من الصعب عليك أن تفهم حتى الجمل القصيرة، ولكن من فضلك لا تأخذ كلامي خارج السياق".

ووسط ضحكات الحضور في المؤتمر الصحفي المذاع على شاشات التلفاز، أجاب أكوستا "هذه قلة ذوق يا سارة". 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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