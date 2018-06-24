شاهد: عجوز تركية تدلي بصوتها من منزلها في صندوق انتخابي جوّال

أدلت السيدة زينب هانم بيلغيج، بصوتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأحد في منزلها بولاية آديمان (جنوب) وفق نظام الصناديق الجوالة المخصصة للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبعد تحقق موظفي الانتخابات، من هوية السيدة زينب المقعدة سريريًا، تمكنت من الإدلاء بصوتها.

وأعربت زينب في عن سعادتها لتمكنها من أداء واجبها الانتخابي، بتطبيق نظام الصناديق الجوالة، وعدم معاناتها كما الانتخابات الماضية من مشقة الذهاب إلى مركز الاقتراع.

تجدر الإشارة إلى أنّ تطبيق نظام الصناديق الجوالة يجري للمرة الأولى، من أجل المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ستصل الصناديق بناء على طلبهم إلى مكان إقاماتهم.

وفي هذا الإطار تم تخصيص 1303 صناديق من أجل 17 ألفًا و258 ناخبًا مقعدًا تتوافر فيهم المعايير اللازمة لتوفير هذه الخدمة.

وقد انتهت منذ قليل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.

ومن المنتظر أن يدلي 56 مليونًا و322 ألفًا و632 ناخبًا بأصواتهم في 180 ألفًا و64 صندوقًا انتخابيًا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية.