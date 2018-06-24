شاهد: جمع شمل أم سورية بطفليها بعد فراق ثلاثة أعوام

جمعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، أمًّا سورية بطفليْها، بعد 3 أعوام على فراقهم، بسبب الحصار الذي كان يفرضه النظام على مدينة دوما بالغوطة الشرقية، قرب العاصمة دمشق.

الأم "نور ناصر" (27 عامًا)، قتل زوجها في قصف للنظام على المنطقة، فتزوجت من أحد أقربائها، وحملت منه، ما اضطرها للانتقال إلى دمشق، في رحلة محفوفة بالمخاطر، عبر أنفاق، مع اقتراب موعد الولادة، بسبب تردي الأوضاع الصحية في دوما تحت الحصار.

واضطرت "نور" لترك ابنيها "محمد" (3 أعوام) و"ياسمين" (عامان) عند والدتها وشقيقتها، لكنها لم تتمكن من العودة، لتنتقل بعد ذلك إلى حماة، سيرًا على الأقدام ومنها إلى إدلب شمال غربي البلاد، في رحلة استغرقت شهرًا كاملًا، قبل أن تلجأ إلى تركيا.

وتلقت السيدة السورية نبأ مقتل والدتها وشقيقتها في قصف للنظام على الغوطة، فيما تولت أسرة أخرى رعاية صغيريْها، قبل تهجير سكان المنطقة إلى الشمال السوري.

وبطلب من "نور"، تحركت هيئة الإغاثة التركية للبحث عن ولديها ولم شملهم، بعد سنوات من المعاناة وألم الفراق، وهو ما تمكنت من تحقيقه وجرى اللقاء الأول في مدينة شانلي أورفة، قرب الحدود مع سوريا، جنوبي البلاد.

وقال رئيس فرع الهيئة في شانلي أورفة بهجت أتيلا إن قصة السيدة "نور" أثارت مشاعر كل من سمعها، ودفعتهم إلى العمل على إنهاء معاناتها.

وأضاف "أتيلا" أن عملية البحث وجلب الطفلين تطلبت تنسيقًا واسعًا وجهودًا كبيرة، مؤكدًا أن فرع الهيئة في قضاء ريحانلي، بولاية هطاي، كان له دور كبير في تحقيق ذلك.

وأعرب أتيلا عن السعادة لتحقيق جمع الطفلين اليتيمين بأمهما، مشددًا على الجاهزية التامة للقيام بما يلزم لتقديم كافة أشكال المساعدة إلى اللاجئين السوريين.

بدورها، أعربت الأم نور عن شكرها للهيئة، وقالت إنها كانت تعيش في حزن كبير على مدار 3 سنوات من الفراق وانقطاع الاتصالات مع طفليْها.