البث الحي
سياسة|السعودية

شاهد: السعودية تعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون على الرياض

24/6/2018

أعلنت وسائل إعلام سعودية أن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون فوق الرياض.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن جماعة الحوثي استهدفت بصواريخ باليستية وزارة الدفاع السعودية، إضافة إلى أهداف أخرى في العاصمة السعودية الرياض.

 وكانت وسائل إعلام سعودية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل أربعة جنود سعوديين في مواجهات مع الحوثيين في الحد الجنوبي للمملكة.

وقال شاهد من "رويترز" إنه سمع دوي ستة انفجارات على الأقل وشاهد ومضات تبعها بعض الدخان في سماء الرياض. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ولم يرد تعليق من السلطات السعودية أو التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لقتال الحوثيين الذين استهدفوا الرياض بصواريخ باليستية عدة مرات في الأشهر الأخيرة.

وكثف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على المملكة ويقولون إن ذلك يأتي ردا على الغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحركة المدعومة من إيران في اليمن.

وأعلنت السعودية (الأحد) مقتل 3 عسكريين أحدهم برتبة ملازم على الحدود مع اليمن.

جاء هذا حسب تقارير متفرقة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن تشييع الجنود الثلاثة، مشيرة إلى أنهم تم تشييع جنديين في مدينة بريدة (وسط)، وتم تشييع الثالث في مدينة السيح بمحافظة الخرج جنوب شرق الرياض.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول ظروف أو زمن مقتلهم.

ومنذ 26 من مارس/آذار 2015، تقود الرياض تحالفًا عسكريًا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة "الحوثي" التي تسيطر على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 من سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

تزايدت وتيرته بسبب قيود كورونا.. النساء يطالبن بوضع حد للعنف المنزلي

مسيرات احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة(رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

تقرير: الكونغرس دفع تسوية 850 ألف دولار لمسلمين فصلهم تعسفيا

مبنى الكونغرس الأمريكي (وكالة الأناضول)

وفاة الصادق المهدي آخر رئيس وزراء منتخب في السودان بفيروس كورونا (فيديو)

الصادق المهدي آخر رئيس وزراء منتخب في السودان (رويترز)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)