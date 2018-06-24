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سياسة

شاهد: إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية دهس بالضفة

23/6/2018

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 3 من عناصره أصيبوا مساء (السبت)، في عملية دهس بمدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وأفاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، في تصريح مكتوب، بأن سائق سيارة فلسطيني حاول دهس قوة من الجيش قرب قرية حوسان ببيت لحم.

وأشار إلى إصابة 3 جنود بجروح طفيفة وتم علاجهم في مكان الحادث قبل إجلائهم إلى المستشفى.

وأكد أدرعي أنه لم يتم اعتقال الشاب المنفّذ العملية، لافتا إلى أنه يتم تمشيط المنطقة للقبض عليه.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن سيارة مسرعة يقودها شاب فلسطيني دهست عددا من الجنود قرب مستوطنة "بيتار عيليت"، فأصابت ثلاثة منهم.

وأوضحت أن سائق السيارة انسحب إلى إحدى القرى الفلسطينية القريبة من المكان.

المصدر : الأناضول
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