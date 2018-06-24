شاهد: أردوغان يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية في تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوزه بالانتخابات الرئاسية في بلاده حسب نتائج غير رسمية.
وبعد فرز حوالي 99% من الصناديق حصل أردوغان على 52.6% من الأصوات، في حين حصل منافسه محرم إنجه على 30.8% من الأصوات.
وهذا أبرز ما قاله الرئيس التركي في كلمته:
- أيها الصحفيون الكرام، يا شعبي العزيز، إخوتي في أنحاء العالم، أحييكم بكل محبة واحترام.
- لقد شهدنا اليوم انتخابات وأتمنى أن تكون مناسبة بركة، وحسب النتائج غير الرسمية فإنني أريد أن أقول إن الشعب قد كلفني برئاسة البلد.
- الشعب قد كلف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بغالبية مقاعد البرلمان.
- أشكر الشعب ومن قام بالتصويت داخل تركيا وخارجها.
- إن الانتخابات تعتبر نصرا للديمقراطية ولكافة المرشحين للرئاسية وللبرلمان، وليس لأحد الحق في التشكيك في عملية التصويت لأنه ربما يكون قد خسر في الانتخابات.
- إن نسبة المشاركة القياسية تعطي رسالة للشعب وللعالم في الديمقراطية.
- لن يعامل أي مواطن تركي بتمييز أو إقصاء بسبب دينه أو مذهبه أو لغته أو ملابسه.
- نسبة المشاركة اقتربت من 90% ليعلم الأتراك العالم درسا في الديمقراطية.
- أشكر كل من بارك لنا هذا الفوز في الانتخابات.
- الشعب وجه البلد إلى اتجاه واضح، والمسؤولية الآن على البرلمان والرئاسة.
- يجب أن نترك المشاحنات التي شهدناها في الانتخابات وأن نتجه للعمل من أجل الشعب.
- إننا خلال السنوات الـ 16 الماضية تصارعنا مع قوى الوصاية والانقلابيين ولن نترك تركيا نهبا لتلك القوى لتسحبها للوراء.
- هدفنا تحقيق رؤية تركيا 2023 عن طريق الإنتاج وزيادة التصدير وقناة إسطنبول والسيارة التركية.