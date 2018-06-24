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سياسة

شاهد: أردوغان يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية في تركيا

24/6/2018

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوزه بالانتخابات الرئاسية في بلاده حسب نتائج غير رسمية.

وبعد فرز حوالي 99% من الصناديق حصل أردوغان على 52.6% من الأصوات، في حين حصل منافسه محرم إنجه على 30.8% من الأصوات.

وهذا أبرز ما قاله الرئيس التركي في كلمته:

  • أيها الصحفيون الكرام، يا شعبي العزيز، إخوتي في أنحاء العالم، أحييكم بكل محبة واحترام.
  • لقد شهدنا اليوم انتخابات وأتمنى أن تكون مناسبة بركة، وحسب النتائج غير الرسمية فإنني أريد أن أقول إن الشعب قد كلفني برئاسة البلد.
  • الشعب قد كلف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بغالبية مقاعد البرلمان.
  • أشكر الشعب ومن قام بالتصويت داخل تركيا وخارجها.
  • إن الانتخابات تعتبر نصرا للديمقراطية ولكافة المرشحين للرئاسية وللبرلمان، وليس لأحد الحق في التشكيك في عملية التصويت لأنه ربما يكون قد خسر في الانتخابات.
  • إن نسبة المشاركة القياسية تعطي رسالة للشعب وللعالم في الديمقراطية.
  • لن يعامل أي مواطن تركي بتمييز أو إقصاء بسبب دينه أو مذهبه أو لغته أو ملابسه.
  • نسبة المشاركة اقتربت من 90% ليعلم الأتراك العالم درسا في الديمقراطية.
  • أشكر كل من بارك لنا هذا الفوز في الانتخابات.
  • الشعب وجه البلد إلى اتجاه واضح، والمسؤولية الآن على البرلمان والرئاسة.
  • يجب أن نترك المشاحنات التي شهدناها في الانتخابات وأن نتجه للعمل من أجل الشعب.
  • إننا خلال السنوات الـ 16 الماضية تصارعنا مع قوى الوصاية والانقلابيين ولن نترك تركيا نهبا لتلك القوى لتسحبها للوراء.
  • هدفنا تحقيق رؤية تركيا 2023 عن طريق الإنتاج وزيادة التصدير وقناة إسطنبول والسيارة التركية.
المصدر : الجزيرة مباشر
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