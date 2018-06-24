شاهد: أردوغان يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية في تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوزه بالانتخابات الرئاسية في بلاده حسب نتائج غير رسمية.

وبعد فرز حوالي 99% من الصناديق حصل أردوغان على 52.6% من الأصوات، في حين حصل منافسه محرم إنجه على 30.8% من الأصوات.

وهذا أبرز ما قاله الرئيس التركي في كلمته: