سجن "قس" بالفاتيكان 5 سنوات لحيازة مواد إباحية خاصة بالأطفال

أصدرت محكمة في الفاتيكان (السبت) حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على قس كاثوليكي لحيازته صوراً إباحية للأطفال أثناء وجوده كدبلوماسي في الولايات المتحدة.

وقال الفاتيكان إن كارلو ألبرتو كابيلا سيقضي مدة في السجن الصغير داخل مقر قيادة شرطة الفاتيكان.

واستغرقت المحاكمة يومين واعترف كابيلا في الجلسة الأولى أمس (الجمعة) بأنه أصيب برغبة "مَرَضية" بعد وصوله إلى الولايات المتحدة لتولي المنصب الدبلوماسي في سفارة الفاتيكان بواشنطن عام 2016.

رئيس المحكمة يقرأ الحكم الصادر ضد الأب كارلو ألبيرتو كابيلا، بالسجن لمدة خمس سنوات لحيازته مواد إباحية عن الأطفال

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الفاتيكان في أغسطس/ آب 2017 بشأن احتمال انتهاك عضو في بعثة الفاتيكان الدبلوماسية المعتمدة في واشنطن للقوانين الخاصة بالصور الإباحية للأطفال.

وطلبت الولايات المتحدة فيما بعد نزع الحصانة الدبلوماسية عن كابيلا لفتح الطريق أمام ملاحقة محتملة هناك، لكن الفاتيكان رفض الطلب.

وقالت الشرطة في وندسور بكندا بعد أن تم استدعاء كابيلا إلى روما إنها أصدرت مذكرة اعتقال ضده للاشتباه في حيازته مواد إباحية خاصة بالأطفال ونشره لهذه المواد على الإنترنت أثناء زيارته لكنيسة في كندا.