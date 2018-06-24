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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يدعو لترحيل المهاجرين غير الشرعيين فورا

ترمب يتحدث إلى الصحفيين حول توقيع أمر تنفيذي حول سياسة الهجرة مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستن نيلسن ونائب الرئيس مايك بنس
ترمب يتحدث إلى الصحفيين حول توقيع أمر تنفيذي حول سياسة الهجرة مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستن نيلسن ونائب الرئيس مايك بنس
24/6/2018

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه على المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة ودعا لترحيلهم على الفور دون محاكمة وإعادتهم من حيث أتوا.

وكتب ترمب على تويتر (الأحد): "لا يمكننا السماح لكل هؤلاء الأشخاص بغزو بلدنا. عندما يدخل أحدهم يتعين علينا إعادته على الفور من حيث أتى دون (الحاجة لمثوله أمام) قضاة أو رفع دعاوى قضائية بالمحاكم".

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب (الأربعاء) الماضي على أمر تنفيذي لإنهاء فصل العائلات المهاجرة، أثناء احتجازهم على الحدود، وإبقائهم مجتمعين.

وقال ترمب "نريد التأكد من أن لدينا حدودا قوية، وسنتوجه إلى الكونغرس من أجل المصادقة على قانون بهذا الشأن".

وأعرب ترمب في وقت سابق عن أنه لم يعجبه مشهد العائلات وهي منفصلة عن بعضها بعضا. وقال "هذه مشكلة كبيرة كانت لدى الإدارات الماضية، ونحن نعالج مشاكل الهجرة" وأضاف: "إذا كنت ضعيفًا فسوف يتم اجتياح البلاد من قبل ملايين الأشخاص"، على حد تعبيره.

والقانون الحالي في الولايات المتحدة ينص على فصل الأطفال المهاجرين عن ذويهم، ولكن السلطات كانت تفضل في السابق عدم احتجاز من يصلون مع عائلاتهم لتجنب فصل الأطفال عن أهاليهم ما دام لا يمكن سجن الأطفال.

واجتمع ترمب (الثلاثاء) الماضي بأعضاء جمهوريين من مجلس الشيوخ، وخصص الاجتماع للحديث عن مسألة الهجرة، والتداعيات الأخيرة لسياسة فصل الأطفال عن ذويهم.

وتقول وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن عدد الأطفال الذين تم فصلهم عن ذويهم يصل إلى 2300 طفلًا.

وقدمت الإدارة الأمريكية مؤخرًا مشروع قانون للكونغرس يقضي بفصل الأطفال عن ذويهم ممن يعبرون الحدود الأمريكية بشكل غير قانوني.

وكشفت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستن نيلسن، أن الوزارة شهدت في الأشهر الأخيرة زيادة هائلة في عدد الأجانب غير القانونيين الذين يستخدمون الأطفال ليشكلوا ما أسمتها بـ "وحدات عائلية" للدخول إلى الولايات المتحدة.

وتابعت أنه "من أكتوبر 2017 إلى فبراير 2018، كانت هناك زيادة بنسبة 315 في المئة في عدد حالات البالغين الوافدين إلى جانب قاصرين يتظاهرون بشكل احتيالي على أنهم عائلات للدخول"، على حد تعبيرها.

وشددت المسؤولة الأمريكية على أن "أي شخص يقوم بعبور الحدود بشكل غير شرعي فسيكون تحت طائلة المتابعة القضائية".

وقالت، نيلسن، إن "الآباء الذين يعبرون الحدود بشكل غير شرعي هم مجرمون". مضيفة أن "الدخول غير الشرعي هو جريمة حسب تعريف الكونغرس".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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