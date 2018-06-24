إطلاق سراح 3 مهندسين أتراك مختطفين في ليبيا

انفرجت أزمة اختطاف ثلاثة مهندسين أتراك في ليبيا؛ بعد إعلان السلطات الليبية إطلاق سراحهم أمس السبت، وإنهم سيعادون جوا إلى تركيا عبر طرابلس.

واتصل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم بأسر المختطفين، وهنأهم بإطلاق سراح أبنائهم.

التسلسل الزمني للأزمة:

* كانت جماعة مسلحة غير معروفة قد خطفت أربعة مهندسين منهم ثلاثة من تركيا والرابع من جنوب أفريقيا في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

* عمل المهندسون بشركة إنكا التركية في محطة للكهرباء في أوباري في عمق جنوب ليبيا.

* بعد أسبوع من خطف المهندسين الأربعة قامت الشركة بسحب 93 من موظفيها من ليبيا.

* تسببت الأزمة في توقف العمل بمشروع محطة أوباري الذي تعول عليه الحكومة الليبية في حل مشكلة الكهرباء على مستوى البلاد.

* مارست الحكومة التركية ضغوطا دبلوماسية للإفراج عن المهندسين الأتراك، وأثمرت الجهود التركية بالتعاون مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، بإطلاق سراحهم أمس السبت، ولا يعرف مصير الجنوب أفريقي.

