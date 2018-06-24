إسرائيل تطلق صاروخا على طائرة بدون طيار قادمة من سوريا

قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخا مضادا للطائرات من طراز باتريوت على طائرة من دون طيار قادمة من سوريا اليوم (الأحد) لكنها انسحبت من دون أن يصيبها.

وفيما يلي أبرز المعلومات حول الواقعة: