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سياسة|مصر

وفاة شاب داخل قسم شرطة في مصر والداخلية تحقق

صورة متداولة للشاب أحمد سيد، 28 عاما، الذي توفي داخل قسم شرطة حدائق القبة
صورة متداولة للشاب أحمد سيد، 28 عاما، الذي توفي داخل قسم شرطة حدائق القبة
23/6/2018

توفي شاب مصري السبت داخل أحد مقر احتجاز للشرطة بالعاصمة القاهرة، ما دفع السلطات عقب تجمهر أهله إلى إحالة الواقعة للنيابة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، بينها بوابة أخبار اليوم المملوكة للدولة، فإن شاب يدعي أحمد سيد (28 عاما)، توفي داخل قسم شرطة حدائق القبة (شرقي القاهرة) وتجمهر ذووه عقب ذلك اعتقادا أن الوفاة نتيجة اعتداء، رغم نفي الأجهزة الأمنية ذلك.

وأوضحت مصادر أنه تم القبض على عدد من الأشخاص وتم الدفع بتشكيلات أمنية لتأمين المكان ومواجهة أي احتجاج.

وفي السياق ذاته، قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي تسلم مهام عمله في التشكيل الحكومي الجديد منذ أكثر من أسبوع، "إحالة واقعة وفاة الشاب المتهم على ذمة قضية سرقة داخل حجز قسم شرطة حدائق القبة لقطاع التفتيش والرقابة، للوقوف على خلفياته".

ووجه توفيق بـ "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لتولى التحقيق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

ولم تعلن وزارة الداخلية حتى الآن عن تفاصيل واقعة الوفاة، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل حول أسباب الواقعة.

وكانت واقعة وفاة الشاب خالد سعيد، في محافظة الإسكندرية شمال البلاد، عام 2010، الذي قيل وقتها إن وفاته إثر تناوله مواد مخدرة وليس التعذيب، أحد أبرز دوافع الاحتجاجات في 25 يناير/كانون ثاني 2011، والتي تطورت إلى ثورة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير/شباط 2011.

المصدر : الأناضول
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