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سياسة

شاهد: تطبيق يساعد المسعفين خارج الخدمة على إنقاذ الأرواح

23/6/2018

يتم تشجيع المتخصصين الطبيين الأستراليين على الاشتراك في تطبيق هاتف ذكي جديد، يساعد المسعفين الطبيين خارج الخدمة على سرعة تلبية الحالات الطارئة لإنقاذ المرضى.

ويرسل تطبيق (Good Samaritan) المعروف باسم (Good SAM) تنبيهًا إلى أول المستجيبين المسجّلين خارج الخدمة، مثل المساعدين الطبيين والممرضات والأطباء والمتطوعين لإبلاغهم بأن شخصًا قريبًا يحتاج إلى رعاية طبية طارئة.

ويحكي "كيث يونغ" ويقول إنه تم إسعافه من نوبة قلبية بفضل جاره المساعد الطبي "دارين مورفي" والتطبيق الجديد، ويتذكر كيف كان واقعا على الأرض دون حراك وأسرته تحاول إجراء عملية إنعاش له.

ويوضح المساعد الطبي مورفي، كيفية سرعة الاستجابة التي قام بها بفضل التطبيق ويقول" أخذت دراجتي على عجل وأمسكت بزوج من القفازات من مجموعتي للإسعافات الأولية من المرآب وهرعت إلى منزل كيث حيث كانت عائلته تقوم بالفعل بعملية إنعاش القلب له.

ورد ميرفي بهذا الفعل السريع، على تنبيه على تطبيق (Good SAM) الذي يستدعي المستجيبين المساعدين من الإسعافات الأولية خارج الخدمة للمساعدة إذا كانوا قريبين.

ويقول "توني ووكر" من إسعاف فيكتوريا إنه عندما يتم إرسال سيارة إسعاف إلى عنوان، فإنه يحدد في الوقت نفسه ويرسل رسالة إلى أقرب ثلاثة مسعفين من موقع المريض ويغطي ذلك منطقة على بعد 400 متر من المريض إذا كان في ملبورن وما يصل إلى 5 كيلومترات في المناطق الريفية.

ويؤكد رئيس ولاية فيكتوريا "دانيال أندروز" أن التجربة نجحت وأنه سيتم طرحها وتطبيقها على نطاق أوسع، ومن المتوقع أن ينضم حوالي 100 ألف متدرب من المتخصصين إلى التطبيق الجديد ويشمل ذلك رجال الإطفاء والأطباء والممرضات ورجال الإنقاذ والمساعدين الطبيين.

المصدر : أسوشيتد برس
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