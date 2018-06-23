حرب هاشتاجات بين أنصار ومعارضي السيسي بمصر

فيما غادر طاقم مستشاري البيت الأبيض برئاسة جاريد كوشنر صهر الرئيس ترمب القاهرة، اشتعلت حرب بين أنصار ومعارضي النظام المصري علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة (أسوشيتدبرس) الأمريكية أن عشرات الآلاف من المصريين أشعلوا مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريد حول وسمين (هاشتاجين) متعارضين، أحدهما يطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرحيل عن السلطة(#ارحل_ياسيسي)، والثاني يمتدح قيادته للبلاد (#السيسي-زعيمي_وافتخر).

وأضافت الوكالة أن هذين الوسمين يتصدران الترند في مصر خلال الأيام الماضية، وبحلول صباح اليوم السبت غرد 279 ألف شخص علي وسم ( هاشتاج )#ارحل_ياسيسي الذي يطالب الرئيس المصري بالرحيل وترك منصبه، بينما الوسم المضاد له لم يغرد عليه سوي 48 ألف شخص فقط، وفقا لتقرير الوكالة الأمريكية.

وأوضحت الأسوشيتدبرس أن الوسمين ظهرا علي السطح عقب قيام الحكومة المصرية بتقديم موجة جديدة من الارتفاعات في أسعار الطاقة ومياه الشرب والكهرباء كجزء من برنامج للتقشف (وفقا لشروط صندوق النقد الدولي) لإقالة الاقتصاد المصري من عثرته.

وأوضحت أن الإحباط تعمق لدي المصريين خلال الأسبوع الماضي بعد أن أخفق المنتخب المصري لكرة القدم في المنافسات التي خاضها في إطار كأس العالم التي تقام حاليا في روسيا، وذلك في أول منافسة يخوض المنتخب المصري لكرة القدم منذ 28 عاما، حيث انهزم الفريق أمام أوروغواي وروسيا في مباراتين متتاليتين.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن مستشاره جاريد كوشنر اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الخميس).