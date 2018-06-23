بريطانيا تجدد تحذير رعاياها من استهداف صاروخي للإمارات

جددت الحكومة البريطانية تحذير رعاياها من السفر لدولة الإمارات خشية وقوع هجمات صاروخية ينفذها "إرهابيون".

وأعلنت الحكومة البريطانية استمرار العمل بالتحذير الأول الذي أصدرته في 13 من يونيو/ حزيران الجاري، والذي تنتهي صلاحيته خلال عشرة أيّام من تاريخ إصداره.

وقالت إن محاولات قد تحدث لاستهداف الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ على غرار تلك التي تحدث في السعودية.

وأضافت الحكومة البريطانية في تحذيرها أنه من المرجح أن يحاول "إرهابيون" تنفيذ هجمات عشوائية بما في ذلك الأماكن التي يرتادها الأجانب.

وأوضحت أن "الإرهابيين" يهددون باستهداف المصالح الغربية في الخليج، بما في ذلك التجمعات السكنية والعسكرية والنفطية، مشيرة إلى تصاعد التهديد بالهجوم على المصالح البريطانية عالميا من قبل أفراد وجماعات بسبب الصراع الدائر في سوريا والعراق على حد قولها.