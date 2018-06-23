العراق: العبادي والصدر يعلنان تحالفا سياسيا

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحالفا بين كتلتيهما السياسيتين.

وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار، جاءت كتلة الصدر في المركز الأول بينما حلت كتلة العبادي في المركز الثالث.

وقال العبادي والصدر في مؤتمر صحفي بمدينة النجف، إن التحالف بين "ائتلاف النصر" الذي يتزعمه العبادي وتحالف "سائرون" الذي يتزعمه الصدر "عابر للطائفية والاثنية".

وكان الصدر قد أعلن عن تحالفه في مطلع يونيو/حزيران الحالي مع هادي العامري الذي تربطه صلات وثيقة بإيران.

ولم يتضح بعد ما إذا كان إعلان اليوم السبت يعني دخول الكتل الثلاث في تحالف واحد أوسع.

وكان البرلمان المنتهية ولايته أقر إعادة فرز الأصوات يدويا وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الخطوة التي واجهت عقبات قانونية.