البث الحي
سياسة

مفوض الأمم المتحدة للاجئين يدعو أوربا للوحدة بشأن اللجوء والهجرة

لاجئون سوريون مع مهاجرين غير نظاميين في جزيرة ليسبوس اليونانية بعد عبورهم البحر قادمين من تركيا
لاجئون سوريون مع مهاجرين غير نظاميين في جزيرة ليسبوس اليونانية بعد عبورهم البحر قادمين من تركيا
22/6/2018

دعا فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الاتحاد الأوربي اليوم الجمعة إلى "إيجاد نهج جديد وموحد" تجاه الهجرة واللجوء قائلا إن تحقيق ذلك ممكن.

وقال غراندي في بيان أصدره قبل قمة للاتحاد في الأسبوع القادم إن هناك حاجة إلى ضمانات لإنقاذ من يواجهون مصاعب في البحر ونقلهم إلى البر بطريقة يمكن التنبؤ بها.

وأضاف أن أوربا لم تعد تواجه تدفقا هائلا للمهاجرين عبر البحر المتوسط مثلما كان الحال في 2015.

وقال "اليوم، أحث الدول الأوربية على اغتنام هذه الفرصة لإيجاد نهج جديد وموحد يراعي الاحتياجات المشتركة لكل الدول كي تتمكن من إدارة حدودها وسياساتها للهجرة بطريقة تتفق مع معايير اللجوء الأوربية والدولية التي انبثقت عن الحرب العالمية الثانية".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

تزايدت وتيرته بسبب قيود كورونا.. النساء يطالبن بوضع حد للعنف المنزلي

مسيرات احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة(رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

تقرير: الكونغرس دفع تسوية 850 ألف دولار لمسلمين فصلهم تعسفيا

مبنى الكونغرس الأمريكي (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)