مفوض الأمم المتحدة للاجئين يدعو أوربا للوحدة بشأن اللجوء والهجرة

دعا فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الاتحاد الأوربي اليوم الجمعة إلى "إيجاد نهج جديد وموحد" تجاه الهجرة واللجوء قائلا إن تحقيق ذلك ممكن.

وقال غراندي في بيان أصدره قبل قمة للاتحاد في الأسبوع القادم إن هناك حاجة إلى ضمانات لإنقاذ من يواجهون مصاعب في البحر ونقلهم إلى البر بطريقة يمكن التنبؤ بها.

وأضاف أن أوربا لم تعد تواجه تدفقا هائلا للمهاجرين عبر البحر المتوسط مثلما كان الحال في 2015.

وقال "اليوم، أحث الدول الأوربية على اغتنام هذه الفرصة لإيجاد نهج جديد وموحد يراعي الاحتياجات المشتركة لكل الدول كي تتمكن من إدارة حدودها وسياساتها للهجرة بطريقة تتفق مع معايير اللجوء الأوربية والدولية التي انبثقت عن الحرب العالمية الثانية".