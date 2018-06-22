شاهد: ثوران بركان "جيمس بوند" في اليابان

ثار بركان ياباني، ظهر في أحد أفلام جيمس بوند في الستينات، بقوة، اليوم الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل /نيسان، ونفث دخانا لآلاف الأمتار في الهواء.

وجاءت ثورة البركان بعد أقل من أسبوع على زلزال قوي هزّ غرب اليابان.

ويقع بركان "شينمويداكي " في منطقة ريفية بالأساس وعلى بعد نحو 985 كيلومترا من طوكيو على جزيرة كيوشو، وكان البركان قد هدأ منذ ثوران سابق ومع ذلك ظلت هناك قيود على الوصول إلى القمة التي ترتفع إلى ألف و421 متر.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون تصاعد الدخان والرماد البركاني في السماء من قمة الجبل الذي ظهر في فيلم الجاسوسية (يو أونلي ليف توايس) أو (أنت لا تعيش سوى مرتين) لجيمس بوند عام 1967.

وقال تلفزيون (تي.بي.إس) إن البركان قذف صخورا إلى مسافة تصل إلى 1100 متر.

ويوجد في اليابان 110 براكين نشطة تراقب السلطات 47 منها باستمرار، وفي سبتمبر /أيلول 2014 لقي 63 شخصا مصرعهم في ثوران بركان جبل أونتاكي، وهو أكبر عدد من القتلى يسقط نتيجة نشاط بركاني باليابان منذ ما يقرب من 90 عاما.