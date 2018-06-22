سترة ميلانيا ترمب تثير جدلا.. ماذا كُتب عليها؟

أثار ارتداء زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترمب لسترة كتب عليها: "أنا حقا لا أهتم.. هل تهتم أنت؟" جدلا واسعا بعدما ارتدتها خلال زيارة لمركز لاستضافة أطفال اللاجئين بولاية تكساس.

وضاعف من الجدل أن زيارة ميلانيا للمركز مرتدية هذه السترة جاءت في وقت تتعرض فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لانتقادات واسعة بسبب سياسة الفصل بين الآباء والأمهات وأطفالهم، حيث ينقل الأطفال إلى مراكز إقامة مخصصة لذلك.

وردا على سؤال بشأن الرسالة التي سعت ميلانيا إلى إيصالها بارتداء هذه السترة قالت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم سيدة أمريكا الأولى: "إنها سترة. لا يوجد أي رسائل مخفية. أتمنى بعد الزيارة المهمة اليوم إلى تكساس ألا تركز وسائل الإعلام فقط على ثيابها".

وكان أعضاء بالكونغرس الأمريكي قد انتقدوا بشدة إجراءات تفريق عائلات المهاجرين بطريقة غير نظامية، بعد فصل 2342 طفلًا ومهاجرًا شابًا عن عائلاتهم (بين 5 مايو/أيار و9 يونيو/حزيران) فر معظمهن من العنف في أمريكا الوسطى.

وبموجب هذه السياسة قرر البيت الأبيض إطلاق ملاحقات قانونية ضد كل المهاجرين بطريقة غير نظامية الذين يعبرون الحدود، ما يؤدي إلى فصل أطفالهم عنهم لأنه لا يمكن سجنهم. وكانت الحكومات السابقة تلجأ إلى إطلاق ملاحقات مدنية لتجنب وضع من هذا النوع.

وأدت الانتقادات إلى تراجع الإدارة الأمريكية عن سياسة الفصل بين العائلات، حيث وقع الرئيس ترمب (الأربعاء) على أمر تنفيذي يقضي بإنهاء فصل أبناء العائلات المهاجرة، أثناء احتجازهم على الحدود، وإبقائهم مجتمعين.