البث الحي
سياسة|أمريكا

سترة ميلانيا ترمب تثير جدلا.. ماذا كُتب عليها؟

22/6/2018

أثار ارتداء زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترمب لسترة كتب عليها: "أنا حقا لا أهتم.. هل تهتم أنت؟" جدلا واسعا بعدما ارتدتها خلال زيارة لمركز لاستضافة أطفال اللاجئين بولاية تكساس.

وضاعف من الجدل أن زيارة ميلانيا للمركز مرتدية هذه السترة جاءت في وقت تتعرض فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لانتقادات واسعة بسبب سياسة الفصل بين الآباء والأمهات وأطفالهم، حيث ينقل الأطفال إلى مراكز إقامة مخصصة لذلك.

وردا على سؤال بشأن الرسالة التي سعت ميلانيا إلى إيصالها بارتداء هذه السترة قالت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم سيدة أمريكا الأولى: "إنها سترة. لا يوجد أي رسائل مخفية. أتمنى بعد الزيارة المهمة اليوم إلى تكساس ألا تركز وسائل الإعلام فقط على ثيابها".

وكان أعضاء بالكونغرس الأمريكي قد انتقدوا بشدة إجراءات تفريق عائلات المهاجرين بطريقة غير نظامية، بعد فصل 2342 طفلًا ومهاجرًا شابًا عن عائلاتهم (بين 5 مايو/أيار و9 يونيو/حزيران) فر معظمهن من العنف في أمريكا الوسطى.

وبموجب هذه السياسة قرر البيت الأبيض إطلاق ملاحقات قانونية ضد كل المهاجرين بطريقة غير نظامية الذين يعبرون الحدود، ما يؤدي إلى فصل أطفالهم عنهم لأنه لا يمكن سجنهم. وكانت الحكومات السابقة تلجأ إلى إطلاق ملاحقات مدنية لتجنب وضع من هذا النوع.

وأدت الانتقادات إلى تراجع الإدارة الأمريكية عن سياسة الفصل بين العائلات، حيث وقع الرئيس ترمب (الأربعاء) على أمر تنفيذي يقضي بإنهاء فصل أبناء العائلات المهاجرة، أثناء احتجازهم على الحدود، وإبقائهم مجتمعين.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

تزايدت وتيرته بسبب قيود كورونا.. النساء يطالبن بوضع حد للعنف المنزلي

مسيرات احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة(رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

تقرير: الكونغرس دفع تسوية 850 ألف دولار لمسلمين فصلهم تعسفيا

مبنى الكونغرس الأمريكي (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)