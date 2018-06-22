رويترز: قيادة المرأة للسيارة تدشن "السعودية الجديدة"

قالت وكالة رويترز إن المملكة العربية السعودية تدخل عهد جديدا مع تطبيق الأمر الملكي الذي يمنح المرأة الحق في قيادة السيارة بدءا من 24 يونيو/حزيران الجاري، بعد عقود من الحظر.

وفي إطار الاستعداد لتطبيق الإجراءات الجديدة نظمت شركة تأمين خاصة بالعاصمة السعودية الرياض (الخميس) حفل تخريج دفعة أولى من "المحققات" تضم 40 سيدة سيكون دورهن فحص السيارات في حالات الحوادث التي تتضمن نساء.

كما استعدت وزارة الداخلية السعودية بفتح مدارس لتعليم القيادة، وقالت إنها تخطط لبناء مراكز احتجاز خاصة للسيدات التي ينتهكن قواعد المرور، موضحة أنها ستحتجز هؤلاء النساء مؤقتا في مراكز احتجاز الأحداث.

وبينما تتلقى كثيرات دروسا في قيادة السيارات بالشوارع قبيل بدء تنفيذ الأمر الملكي تتعلم أُخريات على أجهزة محاكاة في مدرسة سعودية للقيادة للنساء فقط.

الطبيبة سميرة الغامدي (47 عاما) واحدة من أولى النساء اللاتي تقدمن لتعلم قيادة السيارات. وقالت إنها مستعدة للجلوس خلف عجلة القيادة يوم الرابع والعشرين من يونيو/حزيران مع بدء سريان الأمر الملكي.

وأعربت الغامدي عن أملها في أن يكون السماح لقيادة المرأة للسيارة خطوة على طريق المزيد من الإصلاحات في "السعودية الجديدة" على حد قولها.