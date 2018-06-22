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سياسة|تركيا

تعرف على مرشحي الانتخابات الرئاسية التركية – فيديو

22/6/2018

تجري تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية يوم الأحد 24 من يونيو/حزيران تدشن الانتقال إلى نظام رئاسي تنفيذي قوي تم إقراره بأغلبية بسيطة في استفتاء أجري العام الماضي.

ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تطبيق النظام الرئاسي، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات، يجنب تركيا الائتلافات الهشة التي أعاقت الحكومة التركية في التسعينيات.

ويتنافس في انتخابات الرئاسة أردوغان، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومحرم إنجه، من حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، والزعيم السابق المسجون المؤيد للأكراد صلاح الدين دمرداش، وميرال أكشنر من حزب "الصالح" الذي أُنشئ حديثا.

ويرى مراقبون أن أردوغان يمثل تحديا كبيرا في الانتخابات الرئاسية، بعد أن هيمن على الساحة السياسية التركية طوال نحو 16 عاما.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات ستشهد منافسة أكثر احتداما مما كان متوقعا، وهو ما يشير إلى أنه قد يخوض جولة إعادة لانتخابات الرئاسة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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