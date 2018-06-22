انتقادات لمشروع قانون إسرائيلي يجرم تصوير جنود الاحتلال

وصف حقوقيون وسياسيون في إسرائيل مشروع القانون الحكومي الذي يجرم تصوير جنود الاحتلال بأنه يمثل رقابة حكومية غير مقبولة.

وكانت لجنة وزارية برئاسة وزير العدل الاسرائيلي قد وافقت على مشروع القانون هذا الأسبوع. وينص القانون على أن أي شخص "يصور أو يسجل للجنود أثناء أداء واجباتهم بقصد تقويض معنويات الجنود والسكان الإسرائيليين" أو أي شخص ينشر مثل هذه المواد، سيواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، سيتم رفع العقوبة إلى 10 سنوات إذا كان القصد هو تدمير "الأمن الوطني".

ويشمل الحظر الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام التقليدية.

وإذا أجيز هذا التشريع، فقد ينهي عمل حقوقيين يقومون بتوثيق تعامل جنود الاحتلال مع المدنيين الفلسطينيين، ومن بينهم سوزان جابر، وهو متطوعة فلسطينية في منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية.

وتقوم جابر وزميلتها منال الجعبري، الباحثة في بتسيلم، بالسير بشكل منتظم في الشوارع بكاميرتيهما، لتوثيق انتهاكات جنود الاحتلال بحق السكان في مدينة الخليل.

وقالت جابر إن هناك 50 متطوعا في الخليل لتصوير التفاعلات مع الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

ويبدو أن مشروع القانون جاء ردا على تصوير الجندي الإسرائيلي إيليؤور عزاريا وهو يجْهِز على شاب فلسطيني جريح في مدينة الخليل بالضفة الغربية في مارس / آذار 2016.

وأدين عزاريا بتهمة القتل غير العمد وأمضى تسعة أشهر من حكم بالسجن لمدة 18 شهرا.

ويتعين التصويت على مشروع القانون ثلاث مرات أخرى قبل اعتماده ليصبح قانونا ساريا.

وفي نسخته الحالية، يعتبر مشروع القانون تصوير الجنود أو نشر لقطات لهم جريمة خطيرة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقال حجاي إلعاد، المدير التنفيذي لمنظمة بتسيلم، إن مشروع القانون "غير مقبول على الإطلاق" وغير عملي.

وأضاف: "هذا القانون ليس شديد القسوة فقط، أعتقد أنه أيضا غبي للغاية بمعنى أننا نعيش في عام 2018، أي شخص معه هاتف محمول أصبح الآن ناشطا أو صحفيا. هل تعتقد الحكومة حقا أن الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل هذا النظام سوف يتوقفون عن التقاط الصور؟"

كما قال عمر شاكر، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في الأراضي المحتلة: "من الواضح تماما أن هذا القانون يستهدف الأفراد والمنظمات الذين ينتقدون الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ نصف قرن للضفة الغربية وغزة. إنه يهدف على وجه الخصوص إلى منع التوثيق المستقل لإساءة استخدام الحقوق الإسرائيلية. والسؤال بالنسبة للمسؤولين الإسرائيليين بسيط جدا: إذا كانوا يعتبرون جيشهم الأكثر أخلاقية في العالم، فلماذا يخشون بعض التدقيق في تكتيكات الجيش في الضفة الغربية وغزة؟ الجواب واضح تماما".

بدوره قال أيمن عودة، عضو الكنيست ورئيس القائمة المشتركة: "إنهم يريدون إخفاء الحقيقة ونريد كشف الحقيقة".