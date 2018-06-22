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سياسة|بريطانيا

الشرطة البريطانية تعتقل رجلا زعم أن معه قنبلة في محطة قطارات بلندن

الشرطة البريطانية تعتقل رجلا قال إن معه قنبلة
الشرطة البريطانية تعتقل رجلا قال إن معه قنبلة
22/6/2018

قالت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة إنها اعتقلت رجلا زعم أن بحوزته قنبلة في محطة تشيرينج كروس للقطارات بلندن.

وقالت الشرطة في بيان: "الرجل الذي زعم أن بحوزته قنبلة في محطة شيرنغ كروس اعتقل الآن. نعمل على إعادة فتح المحطة في أسرع وقت ممكن".

وذكرت شرطة المواصلات البريطانية في بيان على موقع ( تويتر) أنه تم توقيف الشخص الذي ادعى حمله قنبلة، من دون وقوع أي إصابات في صفوف المواطنين، وأضافت أنّ عناصر الشرطة تبحث حاليًا إعادة فتح المحطة، بعد تعليق خدماتها لفترة من الوقت، على خلفية الحادث.

وحتى الساعة (7:02 ت.غ) لم تكشف الشرطة البريطانية عن ملابسات الحادث أو دوافع منفذه.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي وجودا مكثفا للشرطة بما في ذلك ضباط مسلحون في المحطة التي تقدم خدمات السفر من العاصمة إلى جنوب شرق إنجلترا.

المصدر : وكالات
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