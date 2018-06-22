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سياسة

البرادعي: مساعدات أمريكية للفلسطينيين مقابل "تنازلات بصفقة القرن"

محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، ومدير وكالة الطاقة الذرية الأسبق،
محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، ومدير وكالة الطاقة الذرية الأسبق،
22/6/2018

قال محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، ومدير وكالة الطاقة الذرية الأسبق، إن واشنطن ترغب في تقديم مساعدات لغزة والضفة مقابل تنازلات مجحفة في" صفقة القرن.

وأضاف البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2005، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يبدو أن الخطة الأمريكية الآن هي تقديم مساعدات اقتصادية لأهل غزة والضفة لشراء قبولهم بتنازلات مجحفة عن حقوقهم تحت ما يسمى بصفقة القرن".

وتساءل: "متى يفهم هؤلاء أن الحق في الحرية لا يشترى وأن الشعب الفلسطيني واعٍ لما يدبر له بليل؟"

تأتي تغريدة البرادعي الذي يحظى بمتابعة نحو 6 ملايين شخص، بعد ساعات من زيارة أجراها يجري جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وكبير مستشاريه، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات وشملت مصر والسعودية والأردن وقطر ودارت أغلب لقاءاتها حول القضية الفلسطينية وعملية السلام المعطلة منذ 2014.

 

وصفقة القرن هي خطة تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وترفض القيادة الفلسطينية أي انفراد أمريكي في الوساطة في عملية السلام المنهارة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 6 من ديسمبر/كانون الأول 2017، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل.

والاثنين الماضي، قالت الرئاسة الفلسطينية إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بداعي المساعدات الإنسانية، مجددة رفضها التعاطي مع أية أفكار متعلقة بخطة التسوية السياسية الأمريكية المُنتظرة، المعروفة إعلامية باسم "صفقة القرن".

المصدر : الأناضول
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