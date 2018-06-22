الأمم المتحدة: ناجون يبلغون عن غرق نحو 220 مهاجرا قبالة ليبيا

أفاد ناجون بغرق نحو 220 شخصا قبالة سواحل ليبيا خلال الأيام الماضية وهم يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوربا، ليبلغ عدد وفيات هذا المسار العام الحالي أكثر من 1000 شخص.

وقال متحدث باسم خفر السواحل الليبي إن القوات أنقذت 762 مهاجرا خلال اليومين الماضيين فقط بينما كانوا يحاولون وصول إيطاليا في قوارب مطاطية.

وقال متحدث باسم خفر السواحل الليبي إن القوات أنقذت 762 مهاجرا خلال اليومين الماضيين فحسب بينما كانوا يحاولون وصول إيطاليا في قوارب مطاطية.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن خمسة فقط نجوا من قارب غارق كان يقل 100 شخص يوم الثلاثاء كما غرق في اليوم نفسه قارب مطاطي يحمل 130 شخصا ما أدى إلى غرق 70 شخصا.

وأضافت المفوضية أن مهاجرين تم إنقاذهم الأربعاء أفادوا بغرق ما يربو على 50 شخصا كانوا معهم على قارب.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن شعورها بالفزع من الأعداد المتزايدة للاجئين والمهاجرين الذين يفقدون أرواحهم في البحر ودعت إلى تحرك دولي عاجل لتعزيز جهود الإنقاذ في البحر من قبل الأطراف المعنية والقادرة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية في البحر المتوسط".

من جانبه قال متحدث باسم خفر السواحل الليبي إنه تم إنقاذ 680 مهاجرا أفريقيا كانوا على متن ما لا يقل عن خمسة قوارب قرب الساحل الغربي، يوم الخميس.

وأوضح أيوب قاسم، المتحدث باسم خفر السواحل، أن خفر السواحل أنقذ صباح الخميس 301 مهاجر من بينهم ثلاث نساء و46 طفلا من 12 دولة أفريقية مختلفة، وأوضح أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا على متن قاربين كبيرين من المطاط وقد توقف المحرك بهما عن العمل في منتصف البحر.

وذكر لاحقا أن خفر السواحل انتشل أيضا ثلاث جثث وأنقذ 142 مهاجرا غير شرعي على بعد 40 كيلومترا قبالة بلدة "القره بوللي" في شرق طرابلس بعد غرق قاربهم في عرض البحر.

كما جرى إنقاذ 237 مهاجرا غير شرعي، بينهم طفلان وثلاث نساء، من قاربين مطاطيين قبالة القره بوللي، وانتشل خفر السواحل الأربعاء جثة واحدة وأنقذ مجموعة من 82 مهاجرا قبالة ضاحية تاجوراء في شرق طرابلس.

ويحاول معظم المهاجرين الإبحار عبر المتوسط على أمل أن تنتشلهم سفن تديرها منظمات إغاثة وتنقلهم إلى إيطاليا رغم غرق الكثيرين خلال هذه المغامرة.

غير أن وزير الداخلية الإيطالي المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني تعهد هذا الشهر بعدم السماح لسفن الإغاثة بإنزال مهاجرين أنقذتهم في إيطاليا، مما أدى إلى تقطع السبل بسفينة في البحر لعدة أيام وعلى متنها أكثر من 600 مهاجر إلى أن عرضت إسبانيا استقبالهم.

وتسعى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد لإقناع باقي زعماء الاتحاد الأوربي بالموافقة على سياسة مشتركة بشأن المهاجرين لكن يبدو أن فرصها في نيل دعم كل أعضاء الاتحاد ضعيفة.

وليبيا محطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر إلى أوربا رغم تراجع الرحلات بصورة كبيرة منذ يوليو /تموز بسبب تزايد نشاط خفر السواحل المدعوم من الاتحاد الأوربي.