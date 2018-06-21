مستشار البيت الأبيض يجتمع مع السيسي بشأن صفقة القرن

قال البيت الأبيض في بيان إن مستشاره جاريد كوشنر اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الخميس).

ويواصل جاريد كوشنر عقد اجتماعات في الشرق الأوسط بشأن خطة مرتقبة منذ فترة طويلة يعدها للسلام بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال البيان إن كوشنر، وهو زوج ابنة الرئيس دونالد ترمب، وغيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط ناقشا مع السيسي أيضا تدعيم العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر والحاجة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وعقد كوشنر وغرينبلات اجتماعين مماثلين هذا الأسبوع مع العاهل الأردني عبد الله، وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وكوشنر مكلف بوضع خطة ترمب لإقامة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال البيت الأبيض إن الخطة ستنشر قريبا.