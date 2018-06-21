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مستشار البيت الأبيض يجتمع مع السيسي بشأن صفقة القرن

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ومستشار البيت الأبيض غاريد كوشنر (يسار)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ومستشار البيت الأبيض غاريد كوشنر (يسار)
21/6/2018

قال البيت الأبيض في بيان إن مستشاره جاريد كوشنر اجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الخميس).

ويواصل جاريد كوشنر عقد اجتماعات في الشرق الأوسط بشأن خطة مرتقبة منذ فترة طويلة يعدها للسلام بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال البيان إن كوشنر، وهو زوج ابنة الرئيس دونالد ترمب، وغيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط ناقشا مع السيسي أيضا تدعيم العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر والحاجة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وعقد كوشنر وغرينبلات اجتماعين مماثلين هذا الأسبوع مع العاهل الأردني عبد الله، وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وكوشنر مكلف بوضع خطة ترمب لإقامة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال البيت الأبيض إن الخطة ستنشر قريبا.

المصدر : رويترز
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