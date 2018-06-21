كوشنر في السعودية.. هل اقتربت صفقة القرن؟!

اجتمع غاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وزوج ابنة الرئيس دونالد ترمب مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان (الأربعاء) بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من اجتماع مماثل في عمان، جمع كوشنر بملك الأردن عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتهيئة الأوضاع للإعلان عما يعرف بـ "صفقة القرن" بحسب مراقبين.

وقال البيت الأبيض في بيان إن كوشنر وبن سلمان ناقشا في الاجتماع تدعيم العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية وتقديم مساعدات إنسانية لغزة.

وأضاف البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات حضر اللقاء.

وقال كوشنر وجرينبلات إن الخطة التي يضعانها لإقامة سلام بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية جاهزة تقريبا.

وارتبط اسم كوشنر بالترتيب لصفقة القرن وتقوم على إقامة سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وبين إسرائيل والدول العربية لاحقا.

وتقوم الصفقة على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تشمل قطاع غزة وأجزاءً من سيناء المصرية على أن توفر الدول المانحة 10 مليارات دولار للبنية التحية للدولة الجديدة، على أن يتم الاعتراف بيهودية إسرائيل وكذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لها.

وثارت الشكوك بشأن إمكانية إقامة السلام الشهر الماضي عندما تسبب قرار ترمب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس في اندلاع احتجاجات عنيفة قتل فيها عشرات الفلسطينيين.