شاهد: لاجئون سوريون يبنون حياة ناجحة في مصر

في اليوم العالمي للاجئين، يبني ملايين النازحين من أنحاء العالم حيوات جديدة لأنفسهم. وفي مصر، يؤسس السكان السوريون الجدد شركات ويظهرون روحًا حقيقية لريادة الأعمال.

قصة السوريين حسام قويدر ومعتز الزعبي مثال على هذا، إذ انضم الاثنان إلى مسوق مصري لإقامة منصة على الإنترنت تربط بين المعلمين والطلاب، وحملت الشركة الناشئة اسم (مينتوريا)، وهي مثال واحد فقط على الشركات الصغيرة التي يدشنها مجتمع المهاجرين في مصر.

ولجأ نصف مليون سوري إلى مصر منذ اندلاع الثورة السورية، ويحاولون البحث عن سبل مبتكرة لكسب قوتهم.

وقال قويدر إن السوريين يقيمون شركات عمل ناشئة جيدة جدًا في مصر بعيدا عن مجال المطاعم.

واستقر الزعبي في مصر عام 2013 ويقول إن مصر تمثل مكانا جيدا لبدء شركة لأنه يملك "سوقا ضخمة".

وتخرج هو وقويدر في جامعة دمشق، ودشنا (مينتوريا) منذ ثلاثة أشهر ولديهما بالفعل 360 معلما في سجلاتهما، يغطون جميع المواد الأكاديمية.

واحتضنت حاضنة الأعمال في الجامعة الأمريكية الشركة، وتعد واحدة ضمن برنامج تطوير الشركات الناشئة في مصر.

وبالنسبة لبعض اللاجئين السوريين، تعد مصر خطوة انتقالية نحو أوربا، لكن ازدهار الشركات الناشئة يمثل فرصة للاستقرار بشكل دائم في مصر وخصوصا مع اتجاه دول الاتحاد الأوربي إلى إغلاق حدودها.

وقالت فالانتينا بريمو، مؤسسة منظمة "شركات ناشئة بلا حدود"، إن المنظمة تسعى إلى دعم اللاجئين للاستقرار في الدول المضيفة من خلال تطوير مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال وتقنيات تكنولوجيا المعلومات.

وأضافت: "يوم اللاجئ العالمي فرصة عظيمة لنا للبدء في التفكير بشكل مختلف، لنتوقف عن اعتبارهم عبئا أو مشكلة يجب حلها والبدء في النظر إليهم باعتبارهم فرصة."

ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة الإنمائية وتقريرها المنشور في مايو/أيار 2017، فقد أسهم اللاجئون السوريون بأكثر من 800 مليون دولار في الاقتصاد المصري منذ بدء الأزمة السورية.

وتهدف "شركات ناشئة بلا حدود" إلى إيجاد حلقة وصل بين رواد الأعمال بالموارد والتدريبات من خلال الفعاليات والإنترنت. وتأسست المنظمة في مصر لكن لديها بالفعل شبكة من 27 متطوعًا في سبع دول مختلفة.

في يناير/كانون ثان، كان أول حدث تنظمه بعنوان "ستارت آب سوريا" والذي يهدف بالأساس إلى مساعدة رواد الأعمال السوريين الشباب.

واحدة من الأشخاص الذين ساعدتهم المنظمة هي سماح الزين (38 عامًا)، وهي صانعة صابون من دمشق، تدير شركتها "فيرس ناتشورال سوب" من شقتها بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت سماح الزين، وهي أم عزباء لديها ولدان عاليا (6 سنوات) وفارس (7 سنوات)، إنها افتتحت عملها الخاص وترأس شركة ناشئة تنمو سريعًا بشكل لم تكن تتخيله منذ سنوات قليلة مضت.

وأضافت أنها لم تنج فقط من الحرب والترمل، وإنما أصبحت أيضا سيدة أعمال ناجحة. وأوضحت أن هذا التحول يعكس الموارد الكبيرة للنازحين قسريًا من السوريين.