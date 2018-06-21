شاهد: تركيا تتسلم أول مقاتلة "إف 35" من أمريكا

تسلمت تركيا، الخميس، أول مقاتلة من طراز "F-35" من الولايات المتحدة، والتي أُنجزت بمساهمة من قِبل الصناعات الدفاعية التركية.

وجرت مراسم تسليم الطائرة إلى تركيا في منشأة "لوكهيد مارتن" الأمريكية بمدينة "فورت وورث هو" بولاية تكساس.

وحضر مراسم التسليم، مسؤولون في مستشارية الصناعات الدفاعية التركية، والشركات التركية العاملة في المشروع، إضافة إلى مسؤولي الشركة الأمريكية.

ويأتي تسلم المقاتلة برغم قرار أصدره مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، ويدعو واشنطن إلى منع بيع مقاتلات من طراز "F-35" إلى تركيا، بينما قلل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من أهمية مثل تلك القرارات غير الملزمة.

وفي كلمة خلال مراسم التسليم، قال نائب مستشار الصناعات الدفاعية التركية، سردار دميريل: "نريد بهذه المقاتلة تلبية احتياجاتنا الخاصة والمساهمة في السلام العالمي عبر نظام أسلحة جيد للغاية".

وأف 35 هي طائرة قتالية أمريكية تتميز بقدرتها الكبيرة على المناورة وتفادي رصدها من قبل الرادارات، يصل طولها إلى نحو 15 مترا، وارتفاعها إلى 4.33 أمتار، وثمن النسخة الواحدة منها 110 ملايين دولار.

وتستطيع المقاتلة "إف 35" إخفاء نفسها عن رادارات العدو، إضافة إلى أن نظام داس الموجود بها، يوفّر لها إمكانية الرؤية بزاوية 360 درجة.

وتتشارك في مشروع إنتاج المقاتلة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك والنرويج.