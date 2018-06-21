رسميا.. اتهام زوجة نتنياهو بالاحتيال

قالت وزارة العدل الإسرائيلية إنه تم توجيه اتهام رسمي بالاحتيال‭ ‬لسارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس، فيما يتعلق بإساءة استخدام المال العام.

وذكرت الوزارة في بيان أن الاتهامات تشمل إساءة استخدام نحو 100 ألف دولار من الأموال العامة كانت مخصصة للضيافة في مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس.

وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أن نيابة منطقة القدس قدمت لائحة اتهام رسمية بحق سارة نتانياهو بتهمة "الاحتيال وخيانة الامانة"، وذلك بعد تحقيق طويل من الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الاسرة وإساءة استخدام أموال الدولة لشراء وجبات جاهزة قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات.

كما تضمنت اللائحة التي جرى توجيهها اليوم الخميس اتهام زوجة نتنياهو بالكذب على الدولة بالادعاء بأن مقر رئيس الوزراء ليس به طاه بدوام كامل، واستغلت هذا "التشويه للحقائق" للحصول على أموال من الدولة لشراء وجبات جاهزة بقيمة 350 ألف شيكل (96 ألف دولار).

وكانت الشرطة قد أوصت بالفعل بتوجيه اتهام رسمي لزوجة نتنياهو. وكان متحدث باسم العائلة قد نفى هذه الاتهامات في السابق ووصفها بـ"السخيفة".

كما قدمت الشرطة لائحة اتهام بحق عزرا سايدروف، نائب مدير عام مكتب نتنياهو في القضية نفسها. وكانت سارة نتنياهو تنكر التهم المنسوبة اليها.