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سياسة|نيوزيلندا

رئيسة وزراء نيوزيلندا تضع مولودتها الأولى

رئيسة وزراء نيوزيلندا أصبحت أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد تضع مولودا وهي في المنصب
رئيسة وزراء نيوزيلندا أصبحت أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد تضع مولودا وهي في المنصب
21/6/2018

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن على إنستغرام إنها وضعت مولودتها الأولى اليوم الخميس.

وتولت أرديرن (37 عاما) المنصب العام الماضي لتصبح بذلك أصغر من يتولى رئاسة وزراء في تاريخ نيوزيلندا منذ عام 1856، وهي الآن أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد تضع مولودا وهي في المنصب.

وسيقوم نائبها ونستون بيترز بمهامها لمدة ستة أسابيع لحين عودتها من إجازة الوضع.

ووضعت أرديرن طفلتها في مستشفى أوكلاند، أكبر مستشفى عام في البلاد.

وأرديرن من بين عدد قليل من الزعيمات المنتخبات في العالم اللائي شغلن المنصب خلال حملهن، وهي ثاني زعيمة منتخبة تضع مولودها وهي في المنصب، بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو التي وضعت طفلة عام 1990 أثناء شغلها المنصب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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