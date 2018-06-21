خبراء بالأمم المتحدة يدعون مصر للإفراج عن ابنة القرضاوي وزوجها

قال خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة إن حبس السلطات المصرية لـ"علا"، نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها حسام خلف، هو "انتهاك صريح للقانون الدولي".

وأضاف الخبراء وهم يمثلون مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي، في بيان (الأربعاء) أن "علا وزوجها" محتجزان في مصر منذ نحو عام بلا سند قانوني ودون توجيه اتهام لهما ودعوا إلى الإفراج عنهما وتعويضهما.

ونقل البيان عن غاريد غنزر، المحامي الدولي لـعلا وزوجها، قوله إنه "قام بإعلان للرأي العام حول قضية علا وحسام يخص مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي".

وأضاف غنزر أن "مجموعة العمل الأممية أقرت بأن الزوجين محتجزين بطريقة غير قانونية في انتهاك صريح للقانون الدولي".

وتابع الفريق الأممي، بحسب غنزر، أنه "قرر أن احتجاز الحكومة لعلا وحسام كان تمييزًا قائمًا على أساس المنشأ والعلاقات الأسرية، بسبب الروابط العائلية مع الشيخ يوسف القرضاوي والد عُلا".

وقالت الحكومة المصرية في رد منشور في موقع الأمم المتحدة الخاص بالخبراء على الإنترنت إن علا القرضاوي وحسام خلف متهمان بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والتي أعلنتها الحكومة "منظمة إرهابية" وإنهما متهمان أيضا بتقديم دعم مالي للجماعة بمعاونة قطر وتركيا.

وتنفي قطر وتركيا هذه الاتهامات.

وتنفي أسرة القرضاوي الاتهام وقدمت شكوى في سبتمبر/ أيلول إلى مجموعة العمل المختصة بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة. ورحبت الأسرة في بيان، بالرأي الذي أعلنته المجموعة المكونة من خمسة خبراء مستقلين والذي نشر في موقع المنظمة الدولية على الإنترنت.

وقال الخبراء إن علا القرضاوي وحسام خلف، الحاصلين على الإقامة في الولايات المتحدة، وهما في أواخر الخمسينيات من العمر اقتادتهما قوات الأمن الوطني إلى السجن من منزلهما خلال عطلة في يونيو/ حزيران 2017 دون إذن من النيابة. وأضافت أن الاتصال بهما مقطوع غالبا منذ ذلك الوقت.

وقالت اللجنة "الأساس القانوني المزعوم للقبض على السيدة ابنة القرضاوي وزوجها واحتجازهما ينطوي أيضا على أوجه قصور خطيرة" مشيرة إلى أنهما لم يقدما على الفور للمحاكمة ومُنعا من الاتصال بالأهل والمحامين.

وقال الخبراء في بيانهم إن الزوجين لم يقدما لمحاكمة عادلة خلال وقت معقول وليس هناك "ما يشير إلى أن محاكمتهما الجنائية ستبدأ قريبا".

وأضاف البيان أن "محنتهما في السجن ترقى إلى المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة".

وقالت الحكومة المصرية إن قضيتهما تأسست على تحقيق للأجهزة الأمنية يتعلق بمؤامرة مزعومة دبرها قادة كبار في جماعة الإخوان المسلمين لتشكيل جناح مسلح للجماعة بهدف الإطاحة بنظام الحكم.

وقالت آية خلف، ابنة علا وحسام: "نأمل بشدة أن تفرج السلطات المصرية عن والديّ لأسباب إنسانية، فوالدتي مصابة بأمراض خطيرة، ويجب أن تكون في مستشفى، وليس زنزانة".

وأوقفت السلطات المصرية، في يونيو/ حزيران 2017، علا وحسام، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (تقصد جماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة".

وبشكل دوري منذ ذلك الحين، تُجدد السلطات حبس الزوجين، اللذين نفيا هما وهيئة الدفاع عنهما صحة الاتهامات.

غير أن السلطات المصرية اعتادت القول إنها تقدم كافة الرعاية الصحية لكل السجناء دون تمييز، وإن كل المحتجزين لديها هم "محتجزون على خلفية جنائية وليست سياسية".