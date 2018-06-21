جامعة أوكسفورد تتبرأ من مركز بحثي إماراتي ينتحل اسمها

نفت جامعة أوكسفورد أي علاقة لها بمركز بحثي مدعوم من حكومة إمارة دبي، يزعم ارتباطه بالجامعة البريطانية العريقة.

وكانت حكومة دبي أعلنت الشهر الماضي افتتاح مركز محمد بن راشد لتصميم المستقبل في جامعة أوكسفورد بحضور محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي والمستقبل وعمر بن سلطان العلماء وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي، وعدد من ممثلي جامعة أكسفورد.

لكن جامعة أوكسفورد نفت وجود علاقة رسمية بينها وبين هذا المركز.

ونقلت صحيفة "أوكسفورد ميل" (الأربعاء) عن متحدثة باسم الجامعة قولها: "هذه حالة مؤسفة لسوء التفاهم بشأن نقاش كان في مرحلة أولية تماما".

ودعت المتحدثة حكومة دبي إلى سحب البيان الذي أعلنت فيه افتتاح المركز المرتبط باسمها بأسرع وقت ممكن.

كما نقلت شبكة بي بي سي البريطانية عن العضوة بمجلس العموم ليلى موران قولها: "إنه أمر مشين أن تستغل دبي اسم جامعة أوكسفورد البارز من دون تصريح سابق" داعية حكومة دبي إلى التراجع عن الأمر.