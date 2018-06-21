تقرير: جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس اغتيال قيادات في "حماس"

قالت القناة العبرية الثانية (الأربعاء) إن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي تعتزم تقديم خيارات إلى المستوى السياسي للموافقة عليها، بهدف إعادة الهدوء إلى الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة.

ويتصاعد التوتر بين إسرائيل وغزة منذ بدأت، قرب السياج الأمني الفاصل نهاية مارس/ آذار الماضي، مسيرات شعبية فلسطينية، تطالب بعودة اللاجئين إلى المدن والقرى التي هُجروا منها، في 1948.

وأضافت القناة أن من بين خيارات جيش الاحتلال العودة إلى سياسة الاغتيالات ضد نشطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وربما أيضًا تنفيذ اغتيالات بحق قيادات سياسية في الحركة.

ومن بين الخيارات أيضًا إمكانية تنفيذ عملية عسكرية محدودة أو واسعة في غزة، التي تحاصرها إسرائيل منذ 12 عامًا.

وأوضحت القناة أن قيادة جيش الاحتلال درست هذه الخيارات، وتعتزم تقديمها إلى المستوى السياسي، بعد اجتماع تقييمي عقد (الأربعاء) بين كبار الضباط، بحضور رئيس الأركان، غادي آيزنكوت.

وقالت إن المسؤولين في إسرائيل، بمن فيهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، بدأوا يقتنعون بأن "حماس" تحاول جرهم إلى جولة أخرى من القتال.

وتوعد نتنياهو وليبرمان وآيزنكوت، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية (الأربعاء) بتصعيد الرد على غزة، إذ استمر إطلاق القذائف والصواريخ والطائرات الورقية الحارقة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في غزة، يومي 14 و15 مايو/ أيار الماضي، بقتله أكثر من 120 فلسطينيًا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة.

وقال آيزنكوت، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" (الأربعاء) إن الجيش مستعد لعملية عسكرية واسعة، في حال استمرت "حماس" بإطلاق الصواريخ والقذائف.

وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه قصف أمس (الثلاثاء) حوالي 25 هدفًا في غزة، ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع.

وذكرت مصادر إسرائيلية أنه تم إحصاء إطلاق نحو 30 قذيفة، بينها صواريخ محلية، ليلًا من غزة، على جنوبي إسرائيل دون خسائر بشرية ولا أضرار مادية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنوطنيو غوتيريش، أمس (الثلاثاء) من أن استمرار الأوضاع الحالية في غزة يهدد بنشوب حرب جديدة.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة من أوضاع معيشية وصحية متردية للغاية في غزة، جراء حصار للقطاع بدأته إسرائيل عقب فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية، عام 2006.

وعززت إسرائيل هذا الحصار المتواصل إثر سيطرة "حماس" على القطاع، ضمن خلافات مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بزعامة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.