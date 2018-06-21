البث الحي
سياسة

المحكمة الاتحادية بالعراق تقرر إعادة فرز الأصوات يدويا بالانتخابات التشريعية

21/6/2018

قررت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق (الخميس) إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو/أيار الماضي، مصادقة بذلك على قرار البرلمان العراقي.

وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحفي: "تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور".

لكن المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، قضت بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة في الانتخابات البرلمانية.

وكان البرلمان قد طالب بإعادة فرز الأصوات، ما أثار نداءات بإعادة الانتخابات. وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر.

وأوضح المحمود أن إلغاء نتائج الانتخابات في الخارج وتصويت النازحين في المحافظات يشكل هدرًا لإرادة هؤلاء الناخبين.

وأضاف أن إعادة العد اليدوي للأصوات يزيد ثقة المواطنين، كما أن إجراءاته تتفق مع الدستور.

وأكدت المحكمة الاتحادية في العراق عدم دستورية المادة الثالثة من قانون التعديل الثالث وطالبت بإلغائها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

تزايدت وتيرته بسبب قيود كورونا.. النساء يطالبن بوضع حد للعنف المنزلي

مسيرات احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة(رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

تقرير: الكونغرس دفع تسوية 850 ألف دولار لمسلمين فصلهم تعسفيا

مبنى الكونغرس الأمريكي (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)