المحكمة الاتحادية بالعراق تقرر إعادة فرز الأصوات يدويا بالانتخابات التشريعية

قررت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق (الخميس) إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 مايو/أيار الماضي، مصادقة بذلك على قرار البرلمان العراقي.

وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحفي: "تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور".

لكن المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، قضت بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة في الانتخابات البرلمانية.

وكان البرلمان قد طالب بإعادة فرز الأصوات، ما أثار نداءات بإعادة الانتخابات. وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر.

وأوضح المحمود أن إلغاء نتائج الانتخابات في الخارج وتصويت النازحين في المحافظات يشكل هدرًا لإرادة هؤلاء الناخبين.

وأضاف أن إعادة العد اليدوي للأصوات يزيد ثقة المواطنين، كما أن إجراءاته تتفق مع الدستور.

وأكدت المحكمة الاتحادية في العراق عدم دستورية المادة الثالثة من قانون التعديل الثالث وطالبت بإلغائها.