البث الحي
سياسة|مصر

وزير الري المصري يتوقع هجرة 5 ملايين نسمة من الدلتا

20/6/2018

توقع وزير الري المصري محمد عبد العاطي هجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتغير المناخ.

وأضاف عبد العاطي خلال مشاركته في مؤتمر حول المياه من أجل التنمية المستدامة بطاجيكستان أنه لا أحد سيقبل بموت شعبه بسبب العطش والمجاعة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إهمال الوضع البيئي والاقتصادي الصعب لدول حوض النيل.

وأوضح وزير الري أن هناك فرصة للتوصل لحل وسط مع دول حوض النيل، مشيرا إلى أن أنه يتم استخدام 5% فقط من موارد مياه النيل.

وأكد على أن مصر تتعامل بنجاح مع الوضع الحالي لمواجهة ندرة المياه من خلال تنفيذ العديد من برامج تحسين كفاءة استخدام مياه الري، والعديد من آليات إعادة تدوير المياه.

وأوضح أنه توجد دراسات تتنبأ بأن تغير المناخ سيخفض إنتاجية محصولين رئيسيين في مصر (القمح والذرة) بنسبة 15% و19% على التوالي بحلول عام 2050، وتمليح حوالي 15% من أكثر الأراضي الصالحة للزراعة في دلتا النيل.

ويشار إلى أن إثيوبيا تقوم ببناء سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، وتعول عليه كثيرا في دفع التنمية وتشدد على أنه لن يضر بدولتي المصب: السودان ومصر.

لكن مصر تتخوف من تأثير السد الإثيوبي على حصتها السنوية من مياه النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، مما قد يشكل تهديدا لأمنها القومي.

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط
المزيد من سياسة

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

تزايدت وتيرته بسبب قيود كورونا.. النساء يطالبن بوضع حد للعنف المنزلي

مسيرات احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة(رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

تقرير: الكونغرس دفع تسوية 850 ألف دولار لمسلمين فصلهم تعسفيا

مبنى الكونغرس الأمريكي (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)