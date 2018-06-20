وزير الري المصري يتوقع هجرة 5 ملايين نسمة من الدلتا

توقع وزير الري المصري محمد عبد العاطي هجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتغير المناخ.

وأضاف عبد العاطي خلال مشاركته في مؤتمر حول المياه من أجل التنمية المستدامة بطاجيكستان أنه لا أحد سيقبل بموت شعبه بسبب العطش والمجاعة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إهمال الوضع البيئي والاقتصادي الصعب لدول حوض النيل.

وأوضح وزير الري أن هناك فرصة للتوصل لحل وسط مع دول حوض النيل، مشيرا إلى أن أنه يتم استخدام 5% فقط من موارد مياه النيل.

وأكد على أن مصر تتعامل بنجاح مع الوضع الحالي لمواجهة ندرة المياه من خلال تنفيذ العديد من برامج تحسين كفاءة استخدام مياه الري، والعديد من آليات إعادة تدوير المياه.

وأوضح أنه توجد دراسات تتنبأ بأن تغير المناخ سيخفض إنتاجية محصولين رئيسيين في مصر (القمح والذرة) بنسبة 15% و19% على التوالي بحلول عام 2050، وتمليح حوالي 15% من أكثر الأراضي الصالحة للزراعة في دلتا النيل.

ويشار إلى أن إثيوبيا تقوم ببناء سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، وتعول عليه كثيرا في دفع التنمية وتشدد على أنه لن يضر بدولتي المصب: السودان ومصر.

لكن مصر تتخوف من تأثير السد الإثيوبي على حصتها السنوية من مياه النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، مما قد يشكل تهديدا لأمنها القومي.