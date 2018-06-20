هبوط أول رحلة لشركة طيران روسية في بغداد منذ 2004

حطت طائرة تابعة لشركة "ريد وينغز" الروسية، الأربعاء، في بغداد، في أول رحلة تنظمها هذه الشركة وأول رحلة لأية شركة طيران روسية منذ وقف الرحلات بين العاصمتين عام 2004.

وأقلعت الطائرة وهي من طراز إيرباص 320 من مطار دوموديفوفو في الساعة 1,30 (22,30 بتوقيت غرينتش) ليل الثلاثاء/الأربعاء وهبطت في الساعة 4,57 (1,57 بتوقيت غرينتش) صباح الأربعاء في العاصمة العراقية بغداد، بحسب بيانات الرحلة التي نشرها المطار ومواقع متابعة الرحلات الجوية على الإنترنت.

وتوقفت الرحلات المنتظمة بين روسيا والعراق عام 2004 بعد سقوط الرئيس صدام حسين عام 2003 إثر الاجتياح الأمريكي للعراق.

وكانت مفاوضات تجري منذ 2015 بين السلطات الروسية والعراقية لاستئنافها.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، سيرت الخطوط الجوية العراقية رحلة بين بغداد وموسكو كانت الأولى منذ 13 عامًا.

وأعلنت الوكالة الروسية المشرفة على النقل الجوي الاثنين أنها تلقت الضوء الأخضر من بغداد لبدء رحلات منتظمة بمعدل رحلة كل أسبوع بين موسكو وبغداد.

ووطدت موسكو وبغداد مؤخرًا العلاقات العسكرية بينهما واشترى العراق 39 دبابة هجومية روسية من طراز تي 90 سلمتها روسيا في يونيو/حزيران.