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نتنياهو يحذر من أخطار إلكترونية يمكن أن تسقط الطائرات الحربية

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر أسبوع الإنترنت في جامعة تل أبيب
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر أسبوع الإنترنت في جامعة تل أبيب
20/6/2018

دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دول العالم (الأربعاء) إلى توحيد الجهود في مواجهة أخطار إلكترونية قال إنها يمكن أن تسقط الطائرات الحربية والمدنية.

وقال نتنياهو في كلمة في مؤتمر إلكتروني في "تل أبيب" إن الأمن الإلكتروني يمكن أن يمثل أيضا فرص عمل ضخمة، مضيفا أن إسرائيل تتلقى نحو 20 في المئة من الاستثمارات العالمية في هذا القطاع.

وقال "لا يمكن أن نعود إلى عالم الروافع والتروس والطرود. ما دمنا نتقدم لا بد أن نكون عرضة للخطر. شركات طيراننا يمكن تعطيلها وطائراتنا المقاتلة يمكن إسقاطها".

وبينما تراقب إسرائيل الهجمات على مركز الأمن الالكتروني بها في مدينة بئر سبع قال نتنياهو إنه لا يوجد سلاح سحري لمواجهة هذا الخطر.

وقال "هذا اختبار ضخم لحضارتنا. سوف يختبر ليس فقط من جانب المنظمات الإجرامية والإرهابيين بل من جانب الدول الأخرى. علينا أن نوحد الجهود".

وبينما كان نتنياهو يتكلم أنارت الأضواء ودوى صوت آخر في القاعة في محاكاة لهجوم قراصنة وقال الصوت إن القراصنة "مكانهم في دولة ليست بعيدة عن إسرائيل" في إشارة فيما يبدو إلى إيران وهي خصم لدود لإسرائيل.

وقال الصوت للحضور إن حساباتهم المصرفية جمدت وإن معلومات عنهم نقلت إلى أعدائهم.

وقال نتنياهو إن قيمة صادرات إسرائيل الإلكترونية العام الماضي بلغت 3.8 مليار دولار. وأضاف "نحن نصل إلى 200 مرة أكثر من وزننا هن".

ويضم مركز "بئر سبع" عسكريين وأكاديميين وعاملين في شركات وهو ما يمثل خطورة على التطبيقات العسكرية الإسرائيلية.

وقال نتنياهو "لكنني مستعد لأخذ هذه المخاطرة لأني أؤمن بنمو الأمن الإلكتروني من خلال التعاون وبأن الأمن الإلكتروني مجال أعمال ضخم".

المصدر : رويترز
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